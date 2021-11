Marta Castro y Fonsi Nieto bautizan este sábado a su hijo, Hugo: todos los detalles

Marta Castro (37 años) está viviendo el momento más dulce de su vida. El nacimiento de su primer hijo, fruto de su matrimonio con Fonsi Nieto (42), en noviembre de 2020 puso el punto de inflexión a un año muy complicado en lo personal en el que el piloto tuvo que despedirse de su padre y su abuela, que fallecieron con apenas unos días de diferencia. Desde entonces, Hugo, como se llama el pequeño, se ha convertido en el centro de sus vidas y disfrutan de cada instante con él.

Algo que es más fácil desde que la madrileña es embajadora del libro Cómo crezco (editorial Familiam), en el que está recopilando todas las anécdotas y momentos especiales de su bebé. "Lo empecé a escribir cuando tenía 10 meses y empecé desde el nacimiento fue como volver a vivir todo, esos recuerdos... Muy emocionante. Ahora voy al día, está entre que anda o no anda", ha explicado durante la presentación del tomo.

Este no es el único libro que Marta ha acogido, también El árbol de nuestra vida, en el que se puede recoger la historia de la familia. Si bien ha confesado que todavía no ha empezado a rellenarlo, tiene pensado empezar a hacerlo este fin de semana en una cita muy especial. Agradable, risueña y muy simpática, la influecer ha hablado con EL ESPAÑOL sobre ese día que está a punto de llegar y que seguro recordará para siempre.

Marta Castro y su marido, Fonsi Nieto, están recopilando todas las primeras veces de su hijo en el libro 'Cómo crezco'. Familiam

Hace apenas unos días su hijo cumplió su primer año. ¿Qué balance hace de este tiempo?

Ha sido un primer año muy emotivo. La maternidad es más dura de lo que cuentan. Lo máximo que tuve durante el embarazo fue ardor y piensas que la maternidad va a ser así... Y no. Lo peor que pensaba que iba a llevar es lo del sueño, pero por suerte Hugo duerme de 20.30 a 8.30 desde que tiene 4 meses. Luego por el día no, pero bueno. Es un niño risueño, muy bueno, alegre... y al final lo que importa.

¿Tenía idea sobre la maternidad? ¿Qué ha cambiado tras experimentarla?

Todas somos madres, pero nadie te prepara para eso. Creo que lo peor que lo pasé fue porque cuando di a luz estaba positivo en Covid. Me pusieron en una habitación a parte, y Fonsi ya se quedó ahí. Nos dieron el alta rápido y luego me tuve que ir una semana a una habitación sola con el bebé. Y claro, sin madre, ayuda, marido... Eso fue lo más complicado, no sabía ni bañarle ni cambiarle... Eso fue lo peor. Pero me ayudó a sacar fuerzas y a seguir para adelante.

Estas navidades van a ser especiales, dejando atrás un 2020 que fue complicado por diferentes temas personales.

Sí, y la llegada del bebé fue una alegría. Contando esa primera semana, que fue muy horrible para vosotros, todo maravilloso. A Hugo el año pasado le vestí de reno y en la cena, como tenía tres meses, ya estaba durmiendo. Este año lo viviremos en familia, como venga. Todavía es muy pequeño para enterarse, pero vivirlo en familia.

Este fin de semana celebra un evento muy especial.

Sí, el bautizo de nuestro hijo. Va a ser familia materna y paterna solamente. Seguimos con Covid, hay un repunte y no queremos hacer nada grande. Nuestras familias más cercanas y ya.

¿Irá Lucas?

Claro, es su hermano.

Entonces, ¿la relación con Alba Carrillo está mejor?

La relación con Alba Carrillo (35) está estupenda. Al final somos familia. Es la ex de Fonsi, la madre del hermano de Hugo y tenemos una relación cordial. No es una relación de amistad como la que tengo con mis amigas, pero hablamos.

¿Y los niños cómo se llevan?

No te puedes imaginar. Cuando Hugo ve a su hermano... No le pasa con otros niños, solo con Lucas y mi sobrino. No sé si es porque sabe que tienen ese nexo, pero le cambia la cara y es una alegría. Lucas es su hermano mayor, se llevan 9 años, y para él es como un juguete, le tiene encantando. Es el mejor desenlace.

Marta y Fonsi van a bautizar a su hijo este fin de semana. Familiam

Tu amiga Laura Matamoros está a punto de ser mamá por segunda vez, ¿le va a regalar Cómo crezco?

Es un libro muy bonito, súper emotivo y a Laura le voy a regalar dos, uno para el bebé que viene y otro para Matías.

¿Le ha dado algún consejo de maternidad?

Los consejos se los pido yo porque ella tiene un niño mayor que el mío. Cuando tengo dudas la llamo a ella y a otras amigas para preguntarles.

¿Y qué consejo podría da a futuras mamás?

Cuando estás embarazada todo el mundo te dice "haz esto, haz lo otro" y creo que lo mejor es seguir tu instinto y hace lo que creas que es lo mejor para tu bebé.

Rellenando el libro, ¿hay alguna parte que le haya emocionado especialmente?

Hay una parte al principio que te dice que qué pasó el día del nacimiento. Y cuando sea mayor y sea consciente y le contemos el año en el que nació, en 2020, con una pandemia mundial... Creo que eso es lo que me dio más agobio. Emotivo es todo porque es volver a recordarlo: el primer diente, cuando empezó a gatear...

Hace muy poco que sois tres en casa, ¿pero repetiría la experiencia?

Fonsi me dijo que estaba loca, pero en el momento que estaba con el bebé en el hospital le dije a Fonsi "quiero volver a dar a luz, quiero volver a tener otro bebé". Sí, me encantaría.

Además de estar centrada en la maternidad, acaba de comenzar un nuevo proyecto profesional. ¿Qué puede contar sobre él?

Antes trabajaba en Philip Morris. Lo tuve que dejar porque eran muchas horas y no veía al niño. Tuve la oportunidad de fichar por Memmo, una start-up sueca, una plataforma en la que los talentos contactan con los talentos a través de vídeos personalizados. Trabajo en la oficina y lanzamos el 25 de octubre y ahí estamos.

Hasta el verano pasado tenía un negocio de tratamientos de belleza, ¿qué pasó con él?

Lo dejé. Fue justo cuando acompañaba a Fonsi a casi todos los bolos y tenía que tener a mi madre o a mi cuñada en el local y decidimos, porque lo monté con Fonsi, cerrarlo y fue cuando empecé en Phillip Morris.

¿Se ve probando suerte otra vez en el mundo de la belleza?

Si te digo la verdad, no. Es muy sacrificado. Prefiero trabajar en una empresa. Te quitas muchos dolores de cabeza.

