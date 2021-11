Lely Céspedes, acusada de cometer un grave delito: "Me han traicionado y me quieren meter en la cárcel"

"Me he metido en un problema muy gordo. Me quieren meter en la cárcel". Con este grito desesperado, Lely Céspedes (50 años) ha dado a conocer públicamente el preocupante momento que vive. La exmujer de Ernesto Neyra (59) ha confesado que podría acabar en prisión debido a la traición que ha sufrido por parte de una amiga.

La propia Lely -quien ya tuvo que abandonar hace cinco meses la casa en la que vivía porque lleva tiempo sin poder hacer frente a los pagos- ha sido la que ha confirmado esta complicada noticia al programa Socialité. Aterrada y sin poder parar de llorar, ha contestado a las llamadas de Mediaset casi sin poder terminar las frases: "No puedo más, mis niños... Me han engañado y me han metido en un lío muy grande. Justo ahora que ya había encontrado un trabajo", se ha lamentado Céspedes.

La exesposa de Neyra ha confesado que se la acusa de un delito muy grave con pena de cárcel. Sin embargo, ha pedido al programa que no se hiciera público cuál es el delito concreto ni los años de prisión que se le piden. Lo que sí ha detallado es que su mayor preocupación es terminar presa y se ha mostrado alarmada por lo que pudiera pasar con sus hijos.

Lely Céspedes está desesperada porque piden muchos años de cárcel para ella.

"Me han engañado por ser buena gente. Me culpan de una cosa que yo no he hecho. Ha sido una amiga a la que he intentado ayudar, me ha traicionado y ahora me piden cárcel", ha declarado. Lely recalca que son "muchos años de prisión".

Céspedes se ha derrumbado y no puede calmar su nerviosismo ante esta situación. Y es que, pese a que siempre ha tenido y sigue teniendo problemas con su exmarido por la pensión de manutención de los hijos, ahora mismo ese dilema ha pasado a un segundo plano y actualmente solo pueden pensar en que tiene muchas posibilidades de entrar en la cárcel.

Graves problemas económicos

El pasado mes de junio Lely Céspedes vivió otro de sus peores momentos vitales. Las alertas se dispararon ya en el mes de marzo cuando la exmujer de Ernesto Neyra acudía al plató de Sálvame para denunciar su desesperada situación económica. La malagueña comunicaba estar en la ruina y pedía desesperadamente formar parte de la última edición de Supervivientes para poder hacer frente a sus pagos.

Finalmente, su situación se agravó y el 21 de junio, la exazafata del Telecupón tuvo que abandonar su casa al no poder hacer frente a los 800 euros de alquiler mensuales que debía abonar por ella. Lely generó ya una deuda de "unos 8.000-9.000 euros", al no poder pagar el alquiler, según ella misma contó, pues no quería trasladarse a la vivienda de su progenitora hasta que esta no tuviera la vacuna de la Covid-19 inoculada.

Lely Céspedes asegura que su situación económica está mejorando

Desde entonces, Conchi, su madre, hace grandes esfuerzos para convivir con la exmodelo, sus tres hijos, más cuatro perros, dos de Lely y dos propios en un piso de 60 metros cuadrados.

Los ingresos con los que cuenta la familia actualmente son los 500 euros de pensión que percibe Conchi más otros tantos que le ingresa Ernesto Neyra a Lely en concepto de manutención de sus hijos, aunque también recordó que el bailarín ha contraído con ella una deuda de 20.000 euros.

