Lely Céspedes denuncia estar recibiendo "amenazas" de Ernesto Neyra: nuevos datos de su guerra

Tras la salida de Ernesto Neyra (58 años) de prisión y su dura entrevista acusando a su exmujer, Lely Céspedes, de ser la culpable de su caída a los infiernos, ahora la andaluza da un paso al frente y no tiene miedo. La madre de los tres hijos del bailaor asegura que se ha portado bien con él a pesar de que no lo mereciese y anuncia que va a pedir todo el dinero que le debe en concepto de manutención de sus tres hijos, luchando por lo que es suyo. Además, sin amedrentarse, confiesa que tiene amenazas de Neyra guardadas en su móvil y le advierte que no se ponga "chulito" con ella.

¿Cómo está? ¿Hay algo que quiera compartir?

Creo que se ha delatado él mismo con las declaraciones que ha hecho.

¿Qué le parece que haya dicho que en el momento en el que entró en la cárcel fue cuando estuvo más tranquilo?

Si quiere tranquilidad, que vuelva, que vuelva.

La frase de "la madre de mis hijos me ha mandado al infierno", ¿cómo la valora?

Se ha mandado él solo, yo lo he explicado en el programa; lo puse por lo civil, tengo un embargo de casa, y todo desde el 2007, pero mis niños tienen que comer. No hubo manera, solo ponerlo por lo penal.

Ernesto y Lely en 2005. Gtres

¿Le ha sorprendido que haya salido de la cárcel?

No, porque lo he facilitado yo.

Sigue manteniendo la frase de "yo he hecho posible la salida de Ernesto Neyra de la cárcel", ¿no?

Yo lo he acelerado.

Va a pedir todo lo que te debe

Sí, pero eso vendrá ahora, todo lo atrasado desde entonces hasta ahora, esto es desde hace seis años o siete.

¿Cree que podría volver a prisión?

Si no paga, sí. Yo ya voy por lo penal siempre.

¿Sus hijos qué opinan?

No voy a hablar de los niños.

¿Tiene miedo de que Ernesto tome medidas contra usted?

¡Qué voy a tener miedo! Él lo que quiere es tomar medidas de un préstamo personal que se pidió a nombre de los dos avalado con la casa, pero quiere que yo pague la mitad del préstamo y él se queda con la casa. Dame la mitad de la casa.

Él dice que lo tergiversa todo

Qué va a decir. Estas personas van siempre con el mismo patrón.

La hermana de él dice que no le debe ni un duro

Pues ya se lo demostraré.

Seguirá luchando por el bien de sus hijos

Además con todo, con intereses y con todo.

¿Han podido hablar sus hijos con su padre?

Sí, pero, vamos, que tampoco como le dijo a Gustavo, le dijo 'hola que tal, tengo muchas ganas de veros'.

¿Es cierto que la pareja de Ernesto se puso en contacto con uno de sus hijos?

Claro, con el chiquitito.

Como madre, ¿usted cómo se lo toma?

Primero me lo tiene que decir a mí, yo no la conozco. De pequeño te dicen 'si te dicen que es amigo de tu mamá no te vayas con él...'

A usted le gustaría que se solucionara cuando antes

Claro, yo he dado muchas facilidades, más no he podido. Que no cambien la tortilla porque no es verdad.

La otrora pareja sentimental en una imagen tomada en el año 2004. Gtres

Va a ir a por todas

Yo estoy recibiendo amenazas de él, las tengo guardadas en el móvil.

Usted aun así sigue cediendo por el bien de ellos

Claro, pero que no se ponga chulito, que yo ya he aprendido.

¿Tiene amenazas guardadas de él?

Sí

