El nuevo y sorprendente proyecto de Noelia López: desvelamos todos los detalles

La modelo Noelia López (34 años) es una mujer todoterreno. Subida a las pasarelas desde que es casi una adolescente, ganadora de uno de los programas especializados en moda más recordados de la televisión y embajadora de infinitas marcas desde hace más de una década, la sevillana tiene ahora una nueva ilusión.

Esa ilusión viene materializada en forma de proyecto laboral, un nuevo horizonte que nada tiene que ver con el fashion world y que confirma que Noelia no tiene límites. Según ha podido averiguar EL ESPAÑOL en exclusiva, López continúa vinculada al sector de la moda, la comunicación y las redes sociales, pero desde hace unos meses ha dado el salto al ámbito de la hostelería como dueña de su propio restaurante: Margarito Bar.

Tal y como ha podido confirmar este periódico, la idea de Margarito Bar surge justo antes de que irrumpiese en España la primera ola de la pandemia de coronavirus. Entre varios amigos -y ahora socios- del mundo del ocio nocturno, la gastronomía y la moda, empezaron a dar forma al sueño, el anhelo de crear un local con la intención de que fuese toda una experiencia sensorial. No querían dejar indiferente a nadie.

El azote de la pandemia ha descargado con fuerza en la mayoría de negocios del mundo, pero especialmente tocada ha quedado la hostelería. Lugares de desconexión donde, históricamente, la gente se reúne, come, bebe, habla, comparte y baila: casi todo lo que el coronavirus ha impedido que se haga en los últimos 15 meses. Pero Margarito Bar resurge con ímpetu y con el tirón y las ganas de Noelia López como recién estrenada empresaria.

"La pandemia ha ido marcando los tiempos, no han sido meses fáciles para nadie, pero ahora nuestras ideas, ilusiones y trabajo ahora son una realidad", señalan desde el sitio web del restaurante. En pleno corazón de Chamberí, en el número 25 de la calle José Abascal esquina con Ponzano -uno de los lugares de moda de Madrid, the place to be- se encuentra Margarito Bar, un espacio culinario "donde podremos disfrutar de una gran variedad gastronómica: el equilibrio entre las tapas de toda la vida y platos sofisticados".

Entre sus platos se puede degustar la tortilla abierta trufada, el tomate aliñado, la ensaladilla rusa con tartar de gambón o la empanada de morcilla de Burgos y habitas baby -uno de los más demandados-, entre otros. "En Margarito Bar no solo se puede disfrutar de platos con la mejor materia prima, también tenemos cócteles únicos como el famoso cóctel Margarito", se señala desde su site oficial.

La decoración en Margarito también tiene la huella y el buen gusto de Noelia: está inspirada en una antigua floristería, compuesta por pinceladas industriales, paredes en colores verdes y que recuerdan a los maravillosos bares de moda de Nueva York. Para amenizar lo que comúnmente se conoce como el tardeo, se ofrece musica en directo y DJs que pinchan los hits del momento.

El mejor momento de Noelia

Noelia López está viviendo uno de los momentos más dulces de su vida. En el ámbito laboral no sólo se erige como imagen de firmas de moda patria de rango internacional como Fernando Claro, sino que ahora afronta su nueva e ilusionante etapa al frente de Margarito Bar.

En el plano íntimo, sonríe desde hace casi un año junto a su pareja, Jesús Benavides. Fue en febrero de este año cuando la modelo confirmó su relación junto al notario afincado en Barcelona. A través de sus redes sociales, Noe, como cariñosamente la llaman sus íntimos, dio salida a una preciosa imagen junto a Suso, como lo conocen a él.

"Respirando naturaleza en la jeepeta", escribía la andaluza mientras disfrutaba con su razón de amor de unas jornadas de naturaleza, campo y aire puro.

