Noelia López se sincera tras romper con el padre de su hijo

Tras una relación intermitente y un hijo en común, Noelia López (31 años) y Arnaldo Alonso -dueño del famoso restaurante Loft 39- decidieron poner punto final a su historia de amor el pasado mes de julio. La propia modelo anunciaba en su Instagram que se encontraba soltera y sin compromiso.

Pasados los meses, la exnovia de Sergio Ramos (32) ha vuelto a la rutina junto a su pequeño. Un hombrecito de algo más de un año que se ha convertido en la alegría de su día a día.

¿Cómo está su hijo?

Precioso, muy activo y comenzando ya su etapa escolar. Los primeros añitos de guardería.

Noelia con su hijo. Redes Sociales

Tenía que haberlo llamado Noelio, porque son iguales.

Sí, la verdad es que las fotos mías de pequeña son su cara.

La maternidad le va mejor imposible.

La maternidad tiene su punto bueno y su punto menos bueno, pero hay que adaptarse, como en todo en la vida.

¿Ampliar la familia?

No, además ni perros puedo tener, él los estresa a todos, eso sería la única opción de ampliar la familia ahora.

¿Cómo ha ido esa mudanza?

Muy bien, al principio todo muy duro pero al final pasito a pasito, estamos los dos encantados en nuestra nueva etapa.

Le ayuda, le hemos visto montando muebles.

Me ayuda a todo, monta los muebles conmigo. Siempre lo tengo encima.

Nos enteramos por esas preguntas de Instagram que estaba soltera de nuevo.

Aunque lo lleves todo con discreción siempre se van sabiendo las cosas. No pasa nada, todo con naturalidad y sin más.

¿Algún proyecto?

Voy a sacar ahora una cosita, me he lanzado a otra parte de la moda, pero no quiero contar nada porque estamos trabajando a punto de lanzarlo pero me hace muchísima ilusión.

¿Con ganas de enamorarse?

Bueno, eso siempre, de estar bien, feliz y de tener esos sentimientos, por qué no.

Sentir de nuevo las mariposas en el estómago.

Claro que sí, eso siempre.

Noelia está felizmente soltera.

De momento soltera.

Claro, tranquila y reorganización de vida y muy bien, la verdad, no me quejo.

¿Qué tal con el padre del pequeño?

Sí, yo soy pacífica, a mí mientras que no me toquen las narices, todo va bien.

¿Tiene carácter?

Hombre sí, el carácter de una Leo siempre está ahí y sale cuando tiene que salir.

¿Por qué saca las garras Noelia López?

Pues eso, cuando me tocan las narices, lo mío. Pero sí, soy muy pacífica la verdad, esperemos que todo continúe así.