Noelia López confiesa entre lágrimas cómo el estrés ha empeorado su salud

La modelo Noelia López (32 años) se ha abierto ante sus seguidores confesando una de sus mayores debilidades: el estrés. La joven respondía así en su canal de Mtmad a aquellos que se habían percatado de que últimamente muestra tristeza en su mirada y se le nota "un poco desanimada".

En un emotivo vídeo, Noelia confiesa que está pasando por un momento delicado: "Llevo unos meses bastante estresada por circunstancias personales y emocionales", relata. Y es que su vida se complicaba bastante cuando el pasado año se separaba del empresario Arnaldo Alonso Pinto, con quien tiene un hijo de dos años, aunque la presión comenzó desde que se quedó embarazada: "Mi vida cambió de un momento a otro, mi hijo es mi mayor responsabilidad y quiero darle lo mejor", confiesa justo antes de romper a llorar: "Vivo estresada, intento hacer todo lo que quiero hacer en el día, ser la madre perfecta, la hija perfecta, la trabajadora perfecta...".

La modelo ha abierto su corazón en un emotivo vídeo. MTMAD

Esa autoexigencia a la que se somete ha empeorado una enfermedad crónica que lleva tiempo padeciendo: el hipotiroidismo. Según afirma, su endocrino la llamó una semana después de realizarse su última analítica para informarse sobre su estado emocional. "Tenía las hormonas del estrés altísimas", confiesa en el vídeo. Esto afecta directamente a su tiroides: "Mi cuerpo se ralentiza, me siento más cansada, es como si no hiciera deporte".

A consecuencia de ello, confiesa que está aprendiendo a cambiar su ritmo de vida y a luchar contra el estrés "con la sonrisa por bandera". "Ser un diez en todo es imposible", afirma. Además, lanza un consejo para todos los seguidores que se puedan sentir identificados con su situación: "Que nos queramos mucho y que en momentos de estrés paremos para poner solución".

Por último, la ganadora de Supermodelo 2007 no ha dudado en lanzar un contundente mensaje contra el "postureo" en redes sociales: "Llegan muchos mensajes de que todo es perfecto. Eso no es real", por lo que pide que en esos medios "haya más realidad".

Noelia López desfilando en la SIMOF 2019 en Sevilla. GTRES

Esta no es la primera vez que Noelia López abre su corazón en su canal de Mediaset. En junio de este mismo año hablaba públicamente, por primera vez, de la separación del padre de su hijo, confesando que fue "la decisión más dura". En otra ocasión desvelaba la cara oculta de la moda, un mundo muy exigente que sin duda ha afectado al estrés al que ahora está sometida, aunque en el terreno profesional se muestra más que satisfecha: "En lo laboral va todo muy bien, no me puedo quejar".

