Kiko, sobre su relación con Sofía Suescun: "Somos jóvenes y hay que disfrutar de la vida"

Hace una semana, en el programa Mujeres y Hombres y Viceversa, Kiko Jiménez (27 años) confesó que Gloria Camila (24) le había sido infiel en numerosas ocasiones y señaló a dos personas: Albert Barranco y Manu Lombardo. Este miércoles, en el mismo plató, Barranco admitió que las declaraciones de Kiko eran ciertas, poniendo ahora la atención en Manu Lomdardo, quien aún no se ha pronunciado sobre el tema.

Todo esto ha puesto a Kiko en el entro del huracán. Y parece que Sofía Suescun (23) ha sido arrastrada con él. La extronista ha explicado en muchas ocasiones que con Kiko solo tiene una bonita amistad, pero parece que diversos rumores y testimonios no afirman lo mismo y, ahora, el propio Kiko ha decidido aclarar los hechos.

Hola Kiko, ¿Qué tal?

¿Qué tal? ¿cómo estáis?

No es su mejor momento.

Os agradezco el interés que mostráis, entiendo que lo genera, pero no voy a dar declaraciones ni voy a hacer nada. Yo trabajo en Mujeres y Hombres y Viceversa, lo llevo haciendo dos años y cualquier declaración que haya dado la podéis ver ahí.

Nos gustaría que también nos dijera algo.

Quiero ser amable con vosotros, nunca he sido un tieso. Yo no voy a correr, soy muy simpático, ya me conocéis.

Le están dando mucho injustamente.

Bueno, uno ya se acostumbra a todo.

¿Ha sido duro el momento de Barranco? Aunque ya conociese lo que iba a decir...

Muchas gracias de verdad. No voy a dar declaraciones porque además llego tarde, voy a una reunión. Lo agradezco.

Decían que tenía algo con Sofía.

Sofía es una compañera, ya lo he dicho en más de una ocasión. Es una compañera que me ha apoyado bastante, me ha tratado como merezco, me ha valorado y me llevo muy bien con ella como me llevo muy bien con otros compañeros. Por el hecho de ser Sofía parece que genera otra expectación y ya por eso tenemos algo. No es así.

Es un hombre soltero.

Os enteraréis, en el momento en el que yo decida, o ella... o si es con otra que no sea Sofía. No pasa nada malo, somos jóvenes y hay que disfrutar de la vida.

¿Abierto al amor?

... (no contesta)

¿Se esperaba esto de Gloria después de cuatro años?

Os lo agradezco, de verdad. Os agradezco el interés, no estoy acostumbrado a ser el protagonista, no me gusta estar en el foco mediático. Yo me dedico a otra cosa, nunca he vendido mi vida y solo opino, voy a mis debates y soy consejero del amor. Doy consejos, fíjate tú quién lo iba a decir.

Gloria y Kiko eran una de las parejas más consolidadas del mundo del corazón.

Pero Gloria sí que es muy mediática por la familia de la que viene.

Parece un culebrón.

¿Está molesto por todo lo que dicen?

Os lo agradezco de verdad, en serio. Muchas gracias.

