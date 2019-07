Rafa Nadal pone a la venta su lujoso yate por 2,6 millones de euros

Rafa Nadal (32 años), que actualmente se encuentra en Cerdeña con sus amigos celebrando parte de su despedida de soltero, ha puesto a la venta una de sus propiedades más valiosas. Y es que el tenista mallorquín ha decidido desprenderse de su yate, al que puso de nombre Beethoven, por un precio de 2,6 millones de euros.

Cubierta interior del yate que Rafa Nadal ha puesto a la venta.

Una embarcación que compró hace tres años y que tiene un precio original de 3 millones de euros. Cuenta con todas las comodidades y lujos. Tiene capacidad para 8 personas, 23,6 metros de longitud y cuatro cabinas con baño privado. Así lo asegura la empresa Camper and Nicholson's, que han sido los encargados de ponerlo a la venta y también de apuntar que el yate ha tenido un único propietario desde su construcción, por lo que se encuentra en perfecto estado, debido, en gran parte, a sus pocas horas de navegaciones.

Durante los últimos años, Beethoven ha sido el refugio de Nadal y de su futura mujer, Xisca Perelló (30), sobre todo en la temporada de verano. En compañía de amigos, se les ha visto a bordo del mismo en numerosas ocasiones, navegando por Ibiza, Formentera y Mallorca, la tierra natal del tenista.

Nadal disfrutando del verano en su lujoso yate. Gtres

Nadal ha liberado gran parte de su agenda en el mes de octubre, un dato que apunta que será otoño el periodo elegido para finalmente celebrar la boda. La pareja, que lleva 15 años de relación, planea tener un enlace íntimo, alejado de la presión mediática, en Palma de Mallorca.

El pasado mes de enero se conoció que la pareja tenía planeado casarse este año, una noticia que salió a la luz a través de una filtración a los medios de comunicación. Esto no gustó nada al tenista, que siempre es muy cuidadoso con su vida íntima: "No voy a contar nada, ya me ha molestado bastante que saliera en prensa...", aseguró a los pocos días a un medio mallorquín.

Es por este hermetismo, además, que se conocen muy pocos detalles del gran día. Lo único que se tiene seguro es que la boda tendrá lugar en Palma de Mallorca (donde nació el tenista). Dentro de la isla, y teniendo en cuenta las exigencias de privacidad del deportista, lo más probable es que la ceremonia se celebre en La Fortaleza, un castillo del siglo XVII que ocupa la península conocida como Punta Avançada en Pollença.

