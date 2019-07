Toni Nadal: "A Rafa le convenía más que Djokovic ganara Wimbledon"

La histórica final de Wimbledon entre Roger Federer y Novak Djokovic ha levantado diversas opiniones. El choque ha dejado 'resaca' y ha creado un importante debate sobre si supera a la de 2008 disputada entre Nadal y el suizo. Toni Nadal, tío del tenista español, ha analizado el encuentro en El Partidazo de COPE.

El entrenador ha considerado que el partido fue "muy bueno, vibrante, de los que hacen afición". "Tenía todos los ingredientes que podía tener, con dos match-balls para Federer, se alargó... Aunque tengo datos que me dicen que fue mejor la final de 2008", apuntó.

También habló sobre su preferencia de quién quería que se llevara la victoria en el encuentro: "Escribí un artículo en el que dije que no sabía con quién ir. Si no fuera parte implicada, porque los títulos de uno te perjudican, particularmente me hubiera gustado que ganara Federer. Cuando Federer pierde, a mí me sabe muy mal. Cuando tuvo el 40-15 y dos match-balls, me sabe mal".

DJOKOVIC - FEDERER

En cambio, en cuanto a los intereses de su sobrino, reconoció que "a Rafael le convenía más que ganara Djokovic porque al final están más cerca los tres de arriba".

Toni Nadal continuó analizando la final de Wimbledon: "La clave de que Federer no pudiera cerrar el partido cuando lo tuvo todo a su favor tiene que ver con que se precipitó y quiso acabar el punto muy rápido. Quizás tendrían que haberle dado un grito desde su 'box' para que no se precipitara".

Djokovic, favorito para el US Open

Por último, dio su favorito para el US Open: "A día de hoy, para el US Open veo favorito a Djokovic porque ganó Wimbledon y Australia, pero veo muy cerca a los tres".

"Dije que Nadal habría estado cerca en Wimbledon porque llegó con victorias en Roma y Roland Garros, y una inyección muy grande de moral. No jugó a su mejor nivel en semifinales, no estuvo como en los otros días", concluyó.

