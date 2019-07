Djokovic, sobre el apoyo de Wimbledon a Federer: "Cuando gritan 'Roger' oigo 'Novak'"

El serbio Novak Djokovic restó importancia al apoyo descarado del público de la central hacia el suizo Roger Federer en la final de Wimbledon, y bromeó al señalar que cuando los aficionados gritaban "Roger", él oía "Novak".

"Por supuesto, si tienes a la mayoría de la multitud de tu lado, eso te ayuda, te da motivación, te da fuerza, te da energía. Cuando no lo tienes, entonces tienes que encontrarlo dentro, supongo", dijo el ya quíntuple campeón de Wimbledon.

"Cuando la multitud dice 'Roger', oigo 'Novak'" comentó sonriendo el serbio. "Suena tonto, pero es así. Trato de convencerme a mí mismo de que es así", añadió .

"Probablemente fue el partido más exigente, mentalmente más exigente, en el que he participado", continuó el de Belgrado al referirse a las cuatro horas y 47 minutos de batalla, la más larga final en la historia de Wimbledon.

"Tuve el partido más exigente físicamente contra Nadal en la final de Australia que duró casi seis horas. Pero mentalmente este ha sido de un nivel diferente", puntualizó.

"Obviamente, estoy encantado con las emociones de estar aquí sentado, pero también he estado a un paso de perder el partido", añadió al referirse a los dos "match points" que desperdició Federer en el 16º juego del quinto set.

"Podría haberse salido con la suya fácilmente. Estaba sirviendo muy bien. Tuve muchas dificultades para leer su saque. Bueno, también fue una especie de 'flashback' del US Open cuando salvé los dos puntos de partido contra él", recordó.

"En este tipo de momentos, trato de no perder la confianza en mí mismo, de mantener la calma, de concentrarme en tratar de recuperar la bola, de devolverla, lo que no me estaba saliendo muy bien hoy. Pero en los momentos más importantes, los tres desempates, si puedo decirlo así, encontré mi mejor juego", dijo Djokovic.

Federer, Nadal y Djokovic

"Parece que me estoy acercando, pero ellos también están ganando Grand Slams", resumió el serbio Novak Djokovic la lucha que el trío que conforman el suizo Roger Federer, el español Rafael Nadal y él mismo están librando por acabar sus carreras siendo los mejores de la historia.

"Nos estamos complementando. Nos estamos haciendo crecer y evolucionar y seguimos en este juego", dijo el serbio tras ganar Wimbledon por quinta vez.

"Creo que esos dos tipos, probablemente sean una de las mayores razones por las que sigo compitiendo a este nivel. El hecho de que hayan hecho historia en este deporte me motiva también a mí, me inspira a intentar hacer lo que ellos han hecho, lo que han logrado, e incluso más", puntualizó el de Belgrado.

"Si voy a ser capaz de hacerlo o no, no lo sé. Quiero decir, no veo la edad como una restricción de ningún tipo para mí, al menos", avanzó el actual número uno del mundo.

"Lo que dije en la cancha, lo dije en serio: Roger realmente me inspira con su esfuerzo a su edad", comentó Djokovic. "Depende de cuánto tiempo vaya a jugar, si voy a tener la oportunidad de hacer el histórico número 1 o los Slams. Depende no sólo de mí mismo, depende de las circunstancias de la vida", dijo.

"No sólo soy tenista, soy padre y marido. Tienes que equilibrar las cosas. Obviamente necesitas que se den las circunstancias adecuadas, el apoyo adecuado para que las cosas se desarrollen de la manera correcta", zanjó Djokov.

[Más información: Djokovic: "Es irreal tener dos puntos de partido en contra y ganar en Wimbledon"]