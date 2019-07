Federer, tras perder la final de Wimbledon ante Djokovic: "Intentaré olvidarlo"

El suizo Roger Federer, que dispuso de dos puntos de campeonato en la final que perdió ante el serbio Novak Djokovic, aseguró en su discurso que intentará olvidar la derrota aunque subrayó que, en cualquier caso, "ha sido un gran partido".

El helvético tuvo el servicio de su lado para llevarse su noveno título de Wimbledon y dispuso de un 40-15 que salvó Djokovic, a la postre campeón.

"Intentaré olvidarlo. Ha sido un gran partido, ha sido largo, lo di todo. Tuve muchas oportunidades, pero estoy feliz con mi actuación. Feliciades, Novak, ha sido una locura", dijo Federer, que perdió por tercera vez una final de Wimbledon ante el tenista de Belgrado.

"Espero poder darle la fe a otra gente de que a los 37 no todo está acabado", agregó el jugador que el próximo 8 de agosto cumplirá 38 años.

La final de 2008

Roger Federer explicó que, aunque la final perdida con el serbio Novak Djokovic "duele", pasará como con la de 2008 y con el tiempo volverá a verla y pensar "que no estuvo tan mal".

"Intentas olvidar y coger las cosas buenas de este partido que son muchísimas. Es como en 2008. Volveré verlo y pensaré que no estuvo tan mal después de todo. Por ahora duele, como debería, como cualquier derrota aquí en Wimbledon", explicó el suizo.

"Soy muy fuerte en pasar página porque no quiero estar deprimido por lo que ha sido en realidad un grandísimo partido de tenis", agregó el ocho veces campeón en el All England Club, que se quedó a un punto de conseguir su novena corona.

"No sé si perder por un triple 6-2 es mejor que esto. Al final, no importa. Puede que te sientas más decepcionado, triste o enfadado. No sé lo que siento ahora. Solo siento que ha sido una increíble oportunidad perdida. Es algo que no puedo creerme", reflexionó.

Preguntado por las similitudes con la final de 2008 que cedió ante Rafael Nadal, Federer argumentó que esta quizás fue algo más "directa" porque no hubo parones por la lluvia ni la amenaza de la noche.

"Ha sido un final épico, ajustado. Claro que hay similitudes, pero hay que rebuscar en ello. He perdido las dos veces, esas es la única similitud que veo", finalizó

