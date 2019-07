El hilarante mensaje de ánimo de Broncano a Federer tras su derrota en Wimbledon

El humorista David Broncano es uno de mayores seguidores del tenista Roger Federer, quien llegó a concederle una entrevista para su programa de Movistar+, La Resistencia. No es sorprendente que el gallego haya estado presente en la final de este domingo en Wimbledon.

Tras la derrota de Federer ante Djokovic, quien consigue hacerse con su quinto título en la competición, el humorista decidió mandar un mensaje de ánimo a su ídolo publicando una fotografía en su cuenta de Twitter del suizo con un peculiar mensaje de consolación.

El presentador le dedicó unas palabras con un toque del humor que tanto le caracteriza:"omg come on @rogerfederer you are the best human anyway voy a perder el avión por tu culpa pero te como la cara igual motherfucker you my friend forever you have a house in Orcera"

omg come on @rogerfederer ◘ you are the best human anyway voy a perder el avión por tu culpa pero te como la cara igual motherfucker you my friend forever you have a house in Orcera ◘◘◘ pic.twitter.com/bqG5CVMBWL — David Broncano (@davidbroncano) July 14, 2019

Victoria de Djokovic

El partido de este domingo entre Federer y el serbio estuvo muy igualado, finalmente Djokovic logró imponerse y conseguir su quinta victoria en Wimbledon. De esta forma, el tenista consigue hacerse con su decimosexto torneo de Grand Slam. El suizo continúa siendo el que más Grand Slam acumula, con un total de 20, seguido de Rafa Nadal con 18.

[Más información: Djokovic se come el césped de Wimbledon para celebrar su quinta corona]