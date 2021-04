Antonia Dell'Atte celebra el cumpleaños de su hijo, Clemente, recibiendo la vacuna contra la Covid

Muchas son las personas que esperan ansiosas su turno para ponerse la vacuna contra la Covid-19. Otros, sin embargo, pueden considerarse unos privilegiados por habérsela puesto ya, como Antonia Dell'Atte (61 años), que ha utilizado su perfil en Instagram para confesarle a todos sus seguidores que ya ha sido vacunada contra este virus que ha cambiado la vida de los habitantes del planeta por completo.

La expareja de Alessandro Lequio (60) ha colgado un vídeo en el que se puede ver cómo le ponen la vacuna tan deseada por todos nosotros: "Ayer 2 abril, me he vacunado. Muy sencillo: entrar en la página web de canalsalut.gencat.cat/vacunacovid19 y si te toca, te vacunas y listo!! Yo la llamo 'Astra-Seneca' Séneca, como el Filósofo.. todos Filósofos para una vida mejor... lo espero tanto. Además ayer 2 de abril, un día importante para mí, he dado la vida a mi hijo (hijo di Dios) y AstraSeneca me la devuelve de otra forma! Siii, porque la Vida es UNA e Yo Amo La VIDA en toda su entereza. Vaccino Anti-COVID-19 fatto".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Antonia Dell'Atte (@antoniadellatte)

Una vacuna que ha hecho muy feliz a Antonia Dell'Atte, ya que, tal y como ella misma ha indicado, ha llegado a su vida en el mismo día del cumpleaños de su hijo. Clemente Lequio cumplía este viernes 33 años y su madre lo ha celebrado recibiendo la cura que todos desean en estos momentos.

La discreta vida de Clemente

El pasado mes de octubre, Clemente Lequio utilizaba sus redes sociales para pronunciarse por primera vez sobre la muerte de su hermano, Álex, y el resto de polémicas que envolvían a su familia. Lo hizo en forma de vídeo, dentro de su coche y tras más de 12 horas trabajando en un hotel de Miami, donde reside.

"Buenas tardes desde Miami, aquí son las cuatro y viente, llevo despierto desde las cinco. Llevo un turno desde las seis de la mañana hasta ahora. Menos mal que tengo trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque soy muy afortunado, vivo en Estados Unidos, alejado de la prensa, y de Facebook e Instagram y todas las redes yo intento estar muy alejado, soy una persona muy discreta y no me gusta vender mi vida privada. Es más, vivo aquí en EEUU, estoy casado y no vendo mi vida porque así he sido criado, no me gusta hacer ver y soy una persona muy discreta", dijo ante sus seguidores.

En esta publicación desveló que estaba casado, un dato que se desconocía hasta el momento. Y resulta que apenas 5 días antes del cumpleaños de Clemente, ha cumplido años su mujer, Corbie, que trabaja en el mismo hotel que él.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Clemente Lequio (@clem2leq)

Para felicitarla, Clemente compartía una fotografía en blanco y negro en la que aparecen juntos y con el siguiente mensaje: "Happy birthday to my beautiful and amazing wife" -traducido como: 'Feliz cumpleaños a mi bella e increíble mujer'-.

Por su parte, Antonia Dell'Atte también respondía a la fotografía: "Adorooooo... viva L’AMORE ... beautiful Corbie and Great Women... I love you", escribía la italiana.

