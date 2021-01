Clemente Lequio sorprende con un nuevo proyecto ocho meses después de la muerte de su hermano Álex

Ocho meses después de la muerte de Álex Lequio, su hermano Clemente (32 años) ha sorprendido con un nuevo proyecto. Se trata de Broadcast of Electric Dreams, un álbum de 10 canciones instrumentales que ya se encuentra disponible en plataformas como Spotify y Apple Music.

"Un trabajo largo de ocho meses que por fin ve la luz. Podéis escuchar mi álbum Broadcast of Electric Dreams", escribió el hijo de Alessandro Lequio (60) y Antonia Dell'Atte (60) este miércoles en su cuenta de Instagram, para presentar públicamente su nuevo proyecto que, como no podía ser de otra forma, cuenta con la aprobación de su madre. "Bravo. Eres un artista y gran trabajador", comentó la italiana. Su padre, hasta ahora, únicamente se ha limitado a darle like a la publicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Clemente Lequio (@clem2leq)

Pero Clemente no solo ha sorprendido por debutar en la industria musical, sino también por el curioso seudónimo que ha utilizado para emprender este nuevo proyecto. El italiano, que hace vida en la ciudad de Miami, ha recurrido al nombre Draper Le Bond, con el que rinde homenaje a dos reconocidos personajes del mundo del entretenimiento. "Uno es Don Draper de la serie televisiva Mad Men y el otro James Bond", ha explicado en una entrevista con People en Español.

Según ha contado a la citada revista, Clemente Lequio desarrolló este proyecto durante los meses de confinamiento. "Estando en casa, sin poder salir, la concentración para poder dedicarme a hacer música fue máxima y única", ha comentado el joven italiano, quien es el absoluto responsable de este trabajo. "Las composiciones y el proceso productivo son al cien por cien míos, incluyendo la mezcla de sonidos y masterización final. Afortunadamente tengo toda la instrumentalización y el equipo en casa, así que no fue un gran esfuerzo moverme de la cama al estudio", ha explicado.

Clemente, junto a su padre y su hermano Álex, en una imagen de archivo. Instagram

Para desarrollar este álbum, Clemente ha encontrado su musa en la música de los ochenta, una década en la que, según él mismo ha asegurado, había "calidad en las composiciones". Según ha contado a People, su idea es "volver a valorizar el componente musical instrumental con sintetizadores analógicos vintage". De esta manera, piensa, "la música habla por sí misma". Depeche Mode, Beethoven, Mozart, Bach, Chopin y Wagner son algunos de los artistas en los que se ha inspirado.

Draper Le Bond no solo cuenta con perfiles en las principales plataformas de música, sino también en Instagram, donde el artista presenta detalles de los 10 temas que forman parte del álbum Broadcast of Electric Dreams.

Canción para Álex

Aunque es hijo de dos figuras reconocidas del panorama social y mediático, Clemente Lequio había permanecido en la más estricta intimidad. Sobre todo, hasta que falleció su hermano Álex. El hijo mayor de Alessandro no posaba en las portadas de revistas y prefería mantener su vida en absoluta discreción. Sin embargo, con la triste partida del joven empresario comenzó a copar los principales titulares de la prensa del corazón.

Al igual que han hecho su padre y Ana Obregón (65), Clemente ha dedicado parte de su perfil en Instagram para rendir homenaje a Álex. Tres días después de su fallecimiento, hizo pública una canción titulada Your angel y compuesta para su hermano. El tema, que no está incluido en su primer álbum musical, tiene una duración de dos minutos, con tonos melancólicos que se entrelazan con tonos rítmicos y alegres. El hijo de Antonia Dell'Atte representó las notas con una ilustración propia en la que aparecen dos manos unidas, una desde el cielo en color azul eléctrico y otra más blanquecina que le agarra desde la tierra.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Clemente Lequio (@clem2leq)

Su otro emprendimiento

Clemente no solo ha emprendido en la industria musical, sino también en el mundo de la moda. Su cuenta de Instagram reúne varias imágenes con diseños que él mismo ha creado como ilustrador de estampado textil.

El primogénito de Alessandro Lequio ha creado ilustraciones inspiradas en graffitis, dibujos con aires callejeros, con mensajes rotundos y jugando con las luces y sombras y los contrastes artísticos, que finalmente ha plasmado en camisetas y sudaderas para venderlos por precios de entre 25 y 45 euros.

