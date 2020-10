Antonia Dell'Atte desvela cómo se encuentra Clemente Lequio tras la muerte de su hermano Álex

Antonia Dell'Atte (60 años) ha vuelto a España después del grave accidente que sufrió a causa de una sombrilla que le rompió la mandíbula y varios dientes cuando disfrutaba de unas tranquilas vacaciones en una playa italiana. La modelo, que ha regresado a Madrid para poner su granito de arena pintando una menina para la exposición Menina Madrid Galery, que en los próximos días llenará de arte las calles del centro de la capital, ha desvelado cómo están su hijo Clemente (32) y Ana Obregón (65) tras la muerte de Álex Lequio, de la que se acaban de cumplir cinco meses.

Antonia, ha presentado su menina. ¿En qué se ha inspirado?

Mi menina está inspirada en esta... El Ave Fénix, en el nuevo renacimiento. Resurgir de tus propias cenizas y sobre todo para una nueva vida mejor después de la Covid. Yo soy una que cuantas más veces cae, resurge y ya está, esto es todo. Yo estoy viva por milagro.

¿Cómo se encuentra tras el accidente?

Antonia Dell'Atte junto a su menina. Gtres

Todo esto para mí es un agradecimiento a esta vida porque yo perdí conocimiento, 85 puntos, un hueso de aquí roto y tres dientes arrancados. Tengo una cicatriz que vamos ahora a curar. Una cicatriz que tiene que ser trabajada con el láser y nuevas técnicas, y luego los dientes un implante ¡Qué horror! Yo que quería envejecer con mis arrugas, con una boca fantástica, con unos dientes fantásticos, pero, ahora bien, aquí estamos dando gracias a la vida.

¿Cómo está Ana Obregón? ¿Y Clemente?

Yo os adoro porque creo que ya he dicho muchas veces que he compartido dolor, pero quien tiene que hablar del dolor es ella. Yo ya está, Clemente está bien, estamos todos bien y no lo veo desde hace casi dos años porque está viviendo en Miami y tengo ganas de ir a Miami a visitarlo. Espero que este Ave Fénix se pueda hacer llegar a la gente para tener una vida mejor. Un beso a todos y vosotros sabéis que os quiero. Gracias.

Sus polémicas declaraciones

Antonia Dell'Atte se sentó en la noche del 29 de julio en el plató de Lazos de sangre. Un programa en el que, además de hablar de sus orígenes y su carrera, desveló sus sentimientos más íntimos tras la muerte de Álex Lequio, quien falleció el pasado 13 de mayo, víctima de un cáncer. La italiana, que compartió cómo su hijo está viviendo la pérdida de su hermano, sorprendió al desvelar la razón por la que Clemente, fruto de su relación con Alessandro Lequio (60), no estuvo presente en el funeral del hijo de Ana Obregón.

"Clemente no fue invitado al funeral de su hermano Álex", contó Antonia en el programa. "Se enteró luego que había misa, eso se lo tenía que haber dicho su padre", añadió la italiana, dando a entender que el responsable de la ausencia de su hijo en el funeral de Álex fue Alessandro Lequio. Pero esto no fue lo único que le reprochó a su exmarido.

Antonia junto a su hijo, Clemente Lequio. Gtres

La exmodelo reveló en el programa conducido por Boris Izaguirre (54) que "Clemente escribió una carta que en el funeral no se leyó, ni fue nombrado". Sin embargo, esas palabras quedaron reflejadas en sus redes sociales, donde colgó un texto desgarrador. "Me llena de tristeza no poder estar presente para este homenaje que todos tus seres queridos te han querido organizar en tu honor", expresó entonces. "Decir que eres nuestro ángel y que nos estás protegiendo es reductivo. Tú estás con nosotros, en nuestras mentes y en nuestros corazones", añadió Clemente en su escrito, que finalizó de la siguiente manera: "Como tú no hay nadie".

