Clemente Lequio habla claro sobre la última polémica con su padre y revela un gran secreto

El pasado viernes un comentario que escribió Alessandro Lequio (60 años) en una fotografía publicada en el Instagram de su hijo Clemente (32 años) generó una gran polémica. La imagen mostraba al también hijo de Antonia Dell'Atte (60) sin camiseta, y ya no había rastro de los marcados abdominales que lucía hace unos meses; por eso, su padre le pedía que se volviera a poner en forma. Este mensaje del colaborador de El programa de Ana Rosa se convirtió en una aparente prueba del enfrentamiento entre ellos.

En vista de la gran cascada de noticias que se creó a partir de esas palabras de su padre, Clemente ha querido dar la cara este lunes para aclarar el asunto. El joven ha compartido un vídeo de más de cinco minutos donde zanja toda clase de polémicas.

"Buenas tardes desde Miami, aquí son las cuatro y viente, llevo despierto desde las cinco. Llevo un turno desde las seis de la mañana hasta ahora. Menos mal que tengo trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque soy muy afortunado, vivo en Estados Unidos, alejado de la prensa, y de Facebook e Instagram y todas las redes yo intento estar muy alejado, soy una persona muy discreta y no me gusta vender mi vida privada. Es más, vivo aquí en EEUU, estoy casado y no vendo mi vida porque así he sido criado, no me gusta hacer ver y soy una persona muy discreta", así de rotundo ha comenzado a dirigirse el joven ante su audiencia.

"Número dos. He visto gente que ha dicho que soy pijo, que dicen '¿pero este qué sabe de trabajo? Que habla de esto y hace demagogia', yo no hago demagogia. Yo vivo en Estados Unidos desde hace cuatro años, curro como todos. Hubo una etapa que me dedicaba a la música y era DJ y tenía más tiempo para mí, pero ahora mismo no tengo ese tiempo porque trabajo entre 50 y 60 horas a la semana, y en este momento soy camarero. ¿Por qué? No es porque esté desesperado, sino porque he decidido vivir alejado del mundo de la prensa. Estoy explicando todo esto porque quiero explicarlo por aquí, a todos, y no lo vendo", confiesa para acallar las últimas polémicas.

Tras dejar clara su intención de vivir en el máximo anonimato posible, Clemente ha querido aclarar el asunto de su supuesta guerra con su padre: "Otro punto que quería aclarar es que con mi padre yo no tengo ningún problema, es más, hablamos cada día".

El joven Lequio Dell'Atte ha demostrado con este vídeo que no pretende vivir del dinero que le pueda dar su fama ni tampoco quiere crear polémicas que le mantengan en el candelero. De esta forma, ha sido tajante con el tema de la muerte de Álex Lequio: "De la muerte de mi hermano yo no hablo, no hablo más. He dicho solo una cosa, que era solo para aclarar. Pero de eso yo no hablo, porque, es más, eso sería pornografía, hablar de un tema tan delicado con el cual he sufrido mucho. Lo he estado viviendo aquí, encerrado, en cuarentena sabiendo que a mi pobre hermano le faltaban semanas de vida. Así que cada uno vive el drama como lo vive y ha sido de verdad un trauma del cual tanto yo como toda mi familia nos estamos recuperando. Yo sufro mucho pero tengo que seguir adelante porque tengo una familia y tengo que darles de comer".

Clemente junto a su madre, Antonio Dell'Atte. RRSS

Con los ojos llorosos después de mentar a su hermano Álex, Clemente ha querido concluir su discurso con una cuestión más banal. El joven ha sido objeto de críticas también tras un comentario qe hizo de Kim Kardashian (40) a la que señalaba, seupuestamente, por "estar gorda". El joven asegura que no lo ha hecho, sino que ha criticado al prototipo de mujer que "se lleva ahora, que es una belleza plástica". En la misma frase aclara que no está criticando la cirugía plástica, ya que "cada uno es libre de hacer lo que quiera, de ponerse más tetas o más culo, más bótox, más labio, pero sin exagerar, con simplicidad". Pero matiza, "esta mujer ha creado un prototipo en el que cada nalga de su culo tiene el tamaño de la puerta de mi casa o de este coche, es plástico exagerado, y eso es lo que he criticado".

Tras cinco minutos y 24 segundos de vídeo, Clemente Lequio se despide de todos: "Ahora ya sabéis lo que hago y lo que no hago. Ciao".

