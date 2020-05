Así es Clemente, el hermano mayor de Álex Lequio: ilustrador de moda y amante de su familia

El adiós de Álex Lequio ha conmocionado a toda España, a los profesionales de los medios de comunicación que le vieron nacer y crecer, y sobre todo a su familia, donde ha dejado un vacío especial que no solo afecta a quienes compartían su día a día, como su madre, su padre o sus tíos, sino también a aquellos a quienes veía menos, como su hermano mayor, Clemente Lequio (32 años).

"Pocos momentos juntos, pero buenos, privados y sin compartir hasta ahora. Cuanto más miro tus fotos me pregunto como es posible, porque la vida puede llegar a ser tiene tan injusta? No merecías esto. Nadie merece este dolor", escribía el hijo de Alessandro Lequio (59) y Antonia Dell'Atte (60) este fin de semana. El joven se ha manifestado ya en tres ocasiones de manera pública en sus redes desde la muerte de su hermano; un gesto con el que demuestra que a pesar de no pasar demasiado tiempo juntos sentía admiración y amor por el hijo de Ana Obregón (65): "Te quiero Alex, un dolor inmenso que en pequeñísima parte se alivia con el pensar de que ya no estas sufriendo. Algún día nos volveremos a ver y podremos disfrutar de todo el tiempo perdido y mal gastado".

Alessandro Lequio junto a sus dos hijos.

Álex y Clemente se llevaban cuatro años de diferencia. El único hijo de Dell'Atte nació en Turín, Italia, el 2 de abril de 1988, y al contrario que su hermano pequeño, su vida ha permanecido en la más estricta discreción a pesar de que sus padres son figuras reconocidas del panorama social y mediático.

Alessandro y Antonia se instalaron en España en 1990, cuando por motivos laborales trasladaron al aristócrata a Madrid, ya que trabajaba como ejecutivo de Fiat. Así, el pequeño Clemente Lorenzo, que apenas tenía 2 años creció en la capital y allí vivió el sonado divorcio de sus padres solo 12 meses después de mudarse.

Fotos de la infancia de Clemente junto a sus padres.

Cuatro años duró el amor de sus progenitores, pero el único hijo de la pareja siempre permaneció muy unido a ambos. Al igual que Ana Obregón hizo con Álex, Antonia Dell'Atte también inculcó en su vástago la importancia de la familia. De esta forma, a pesar de las diversas mujeres que ha tenido Alessandro y del distanciamiento inicial entre excónyuges e hijos, el tiempo supo encauzar las relaciones y los tres hermanos Lequio -Clemente, Álex y la pequeña Ginevra (3)- fraguaron un pacto de amor y dieron una lección a sus padres.

El mayor del clan no ha posado en las portadas de revistas, prefiere mantenerse en la discreta posición de compartir su vida en la privacidad de su círculo de amigos, su casa y su trabajo. Su única ventana al mundo en la que no se esconde es su perfil de Instagram, donde muestra sus fotografías ejerciendo de modelo, sus recuerdos de la infancia y sobre todo los diseños que él mismo crea como ilustrador de estampado textil que es.

Clemente, ejerce de modelo y es diseñador gráfico para estampados de prendas.

Siempre pegado a su ordenador, el primogénito de Alessandro Lequio crea ilustraciones inspiradas en graffitis, dibujos con aires callejeros, con mensajes rotundos y jugando con las luces y sombras y los contrastes artísticos. Estos diseños los plasma en camisetas y sudaderas que vende en su propia página web por precios de entre 25 y 45 euros. En la plataforma de venta es imposible ver quién está detrás de los diseños, ningún nombre y apellido se lee en ellos, un detalle más que indica la nula necesidad y deseo de Clemente de hacerse ver como 'hijo de' nadie.

El hijo de Dell'Atte es un gran amante de las Artes. De madre supermodelo y carismática intelectual y padre cultivado y líder, el joven se educó en un ambiente pintoresco y repleto de libertad. Tuvo la suerte de elegir a lo que quería dedicarse, y Clemente siguió lo que le dictaba su habilidad y talento. Por eso, no solo crea diseños desde su inseparable portátil o tablet, sino que también compone canciones instrumentales.

Algunos de los diseños de Clemente en su página web.

Así lo ha demostrado tras la reciente muerte de su hermano pequeño. El joven ha compuesto un tema que se titula Your angel, dedicado a Álex Lequio. Se trata de una composición de más de dos minutos, con tonos melancólicos que se entrelazan con toques rítmicos y alegres para reflejar el carácter optimista del hijo de Ana Obregón durante su dura lucha. Además, ha representado las notas con una ilustración propia en la que aparecen dos manos unidas, una desde el cielo en color azul eléctrico -como la camiseta favorita de Álex- y otra más blanquecina que le agarra desde la tierra. Los hermanos unidos hasta la eternidad.

[Más información: Clemente Lequio compone una emotiva canción dedicada a Álex, su hermano pequeño]