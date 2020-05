Clemente Lequio se despide de Álex, su hermano pequeño, con una emotiva carta

Clemente Lequio (32 años), hijo nacido del matrimonio entre Alessandro Lequio (59) y Antonia Dell'Atte (60), ha querido brindar un personal homenaje a su hermano Álex, fallecido este miércoles 13 de mayo a causa de un cáncer contra el que llevaba luchando dos años.

A través de sus redes sociales, el empresario italiano ha publicado unas bonitas fotografías junto a su hermano pequeño en las que también aparecen su padre, unos amigos en común, la madre de Álex, Ana García Obregón (64), y la pequeña Ginevra (2), fruto de la relación entre Alessandro Lequio y su esposa, María Palacios.

Las emotivas palabras con las que Clemente ha despedido a Álex son el reflejo de la relación que tenían. No compartían madre y durante un tiempo tampoco hubo demasiado contacto fraternal, pero la madurez de ambos, la devoción que sentían por su progenitor y en última instancia la enfermedad de Álex, hizo que su vínculo familiar se estrechase aún más.

Fallece Álex Lequio a los 27 años de edad

"Breathe deep. Enjoy life. Some of you take it for granted" ("Respira profundo. Disfruta de la vida. Algunos de vosotros la dais por hecho"). Este era su último mensaje. Te quiero Álex, un dolor inmenso que en pequeñísima parte se alivia con el pensar de que ya no estas sufriendo. Algún día nos volveremos a ver y podremos disfrutar de todo el tiempo perdido y mal gastado", ha comentado Clemente Lequio en su cuenta de Instagram.

La familia Lequio acaba de recibir el golpe más duro que la vida puede asestar a alguien. Álex Lequio, hijo de Ana García Obregón y Alessandro Lequio, ha muerto este miércoles a la edad de 27 años, víctima de un cáncer que le diagnosticaron en marzo de 2018. En aquel momento, tanto Álex como sus padres pusieron rumbo a Nueva York, donde permanecieron seis largos meses hasta su retorno a España.

En estos 26 meses de incesante guerra contra la enfermedad, viajes a Nueva York, Pamplona y la Ciudad Condal, la actriz y presentadora ha frenado su vida en seco para dedicar el cien por cien de sus energías a acompañar a su hijo. Por su parte, Alessandro ha intentado llevar una vida personal y profesional, más o menos corriente, dentro del profundo dolor que sus allegados han afirmado sentía el conde al tomar conciencia de que su hijo estaba enfermo.

Desde el pasado 10 de marzo, el joven empresario se encontraba ingresado en la Clínica Quirón de Barcelona, donde tristemente se ha producido el fatal desenlace. En estos casi dos meses de hospitalización, Ana ha dejado nuevamente su vida de lado para centrar todos sus esfuerzos en estar junto a su único hijo.

Al publicarse la noticia del último ingreso urgente de Álex, JALEOS contactó con la bióloga, quien amablemente atendió a este medio desvelando lo siguiente: "Estamos continuando con el tratamiento y solo llevamos una semana", afirmaba, en línea con el constante optimismo que tanto ella como Álex han mostrado hasta el final, siendo un auténtico ejemplo de tenacidad y esperanza.

En el día de hoy, Ana, Alessandro y también su único hermano varón, Clemente Lequio, dicen adiós a un joven Álex, que será recordado siempre por todos como un hombre emprendedor, un valiente y una persona cargada de positividad.

