Álex Lequio, dos años luchando contra el cáncer: cronología de su batalla más importante

Hace dos años comenzó todo. Hace justo 731 días se hicieron públicas las fotografías de Álex Lequio (28 años), Ana Obregón (65) y Alessandro Lequio (59) entrando con rostro serio en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York para comenzar el tratamiento contra el cáncer del joven empresario. Una enfermedad que llegó como un huracán, que destruyó la tranquilidad de sus vidas y que les ha tenido estos últimos años entrando y saliendo constantemente de los hospitales.

En este segundo aniversario, JALEOS hace un repaso a todos los hitos de esta batalla contra la que el hijo de Ana Obregón todavía sigue luchando en la actualidad.

Un tirón en la espalda (10 de marzo de 2018)

Álex Lequio empezó a sospechar que algo en su salud no estaba bien una noche de marzo de hace dos años con un dolor tan peculiar como un simple tirón de espalda. El joven empresario se despertó por la sensación y durante seis horas paseó de un lado a otro por su cuarto intentando encontrar un sentido a ese mal que parecía no remitir.

En marzo de 2018 a Álex Lequio le diagnosticaron cáncer.

"Un día fueron a hacerle una pequeña cirugía con anestesia [...] A las 12 entró en un quirófano pensando que no tenía nada, y a las dos de la madrugada vino el médico y me dijo que tenía un tumor", explicó la propia Ana Obregón en el programa Volverte a ver.

Madre e hijo recibieron un duro diagnóstico, unas palabras que ciertamente no se esperaban y que les obligaron a dar un giro de 180 grados a sus vidas: Álex Lequio tenía cáncer. "Estuve llorando toda la noche y cogiéndole de la mano. Pero a partir de la mañana siguiente había que ponerse las pilas y ver qué hay que hacer. Es un camino largo". Un periplo que les llevaría a cruzar el atlántico y a establecerse en Nueva York.

Viaje a Nueva York (11 de abril de 2018)

Hace justo dos años se hicieron públicas las fotografías de Álex Lequio, sus padres y su entonces novia accediendo al Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, uno de los mejores centros del mundo en la lucha contra esta enfermedad y donde estaba trabajando el doctor José Baselga, todo un referente en esta materia.

En España había tratamientos, pero la propia Ana explicó que el joven necesitaba una radioterapia de protonio que solo tenían en Nueva York, por lo que no dudaron en hacer las maletas y convertir la Gran Manzana en su nuevo hogar.

Fueron meses duros. Las fotografías publicadas entonces por la revista Diez Minutos hicieron saltar todas las alarmas, pero el entorno más cercano de Álex Lequio se mantenía impasible y no confirmó ni desmintió ninguna enfermedad. Hubo que esperar hasta el 24 de julio de 2018 cuando el empresario y sus padres finalmente confirmaron con una fotografía en Central Park que estaba en Nueva York tratándose de un cáncer. Una instantánea en la que quedaba patente, además, cómo había cambiado su físico por este tratamiento, con una considerable pérdida de pelo y un tono de piel mucho más claro que el habitual.

En este tiempo su madre no se separó de él. Dejó su faceta como actriz e incluso como ser independiente para centrarse en exclusiva en su hijo y en todo lo que pudiera necesitar para que él se pudiera concentrar en luchar contra la enfermedad. "La Ana Obregón artista ya no existe, solo queda la madre. La primera se fue y no creo que vaya a volver nunca más", explicó la actriz.

Tratamiento en Nueva Jersey (15 de septiembre de 2018)

El 15 de septiembre de 2018 Álex Lequio por fin pudo compartir una buena noticia con sus seguidores: el tratamiento que estaba recibiendo en Nueva York estaba siendo efectivo, y los doctores habían decidido que había llegado el momento de que comenzara la nueva fase en Nueva Jersey.

"Fascículo VII, capítulo segundo: hoy en españoles por el extrarradio se cierra el telón en la ciudad de los puentes, edificios eternos y calles que pecan de insomnio. Ponemos rumbo a Nueva Jersey para emprender una nueva y quisquillosa etapa del tratamiento. Siempre agradecido de vuestros mensajes de apoyo. Un beso muy fuerte a todos los luchadores y luchadoras", escribió el joven en una publicación donde aparecía junto a su madre.

Sin embargo, este episodio duró poco. Su cuerpo estaba respondiendo muy bien a los tratamientos y a la medicación, por lo que su estancia en Nueva Jersey fue una breve visita antes de poder regresar definitivamente a España.

Regreso a España (27 de septiembre de 2018)

Tras seis meses alejado de su hogar y de los suyos, el 27 de septiembre de 2018 Ana Obregón y Álex Lequio finalmente pudieron regresar a España. En unas imágenes captadas por los paparazzis se podía ver a madre e hijo sonrientes, bajándose del avión en el aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez.

Ana Obregón y Álex Lequio regresaron a España el 27 de septiembre de 2018.

La mejora en la salud del joven era evidente. Ahora que se había terminado su periplo en los Estados Unidos, comenzaba una nueva etapa con tratamientos en los mejores centros de España y la vuelta poco a poco a la normalidad. Tanta era su mejora que el 17 de octubre de ese mismo año el joven hizo su primera aparición pública en la inauguración de un restaurante de sushi en la capital y, aunque todavía no era capaz de hablar sobre cómo había sido su enfermedad, sí que quiso agradecer a todos el apoyo que recibió en los últimos meses.

Nuevos tratamientos (19 de octubre de 2019)

El primero de los hospitales españoles que visitó el empresario fue la Clínica de la Universidad de Navarra, un centro puntero que tiene uno de los mejores programas oncológicos del país. El propio joven fue el encargado de dar a conocer esta visita a Pamplona a través de una publicación en sus redes sociales el 19 de octubre de 2018, donde se podía ver que estaba aislado en una habitación y podía ver a sus padres a través de un cristal. "Expediente X: El Aislamiento. Próximamente en los mejores cines. Ánimo a tod@s l@s luchadores/as", escribió.

Ana Obregón, a las puertas del Quirónsalud en Barcelona.

Varios meses después, en enero de 2019, comenzó otro tratamiento en el hospital Quironsalud de Barcelona donde estaba trabajando el doctor Baselga, tal y como confirmó en exclusiva JALEOS. "Ana ha venido bastantes veces y, de hecho, su hijo ha estado ingresado aquí. Pero lo que no te puedo asegurar es que el chico esté aquí hoy. Lógicamente ha venido para hablar con el equipo del doctor Baselga y encarar el futuro", explicó un trabajo del centro médico a este periódico.

Victoria contra el cáncer (15 de marzo de 2019)

El 15 de marzo de 2019, un año después de que el joven empresario sintiera un extraño, Ana Obregón por fin pudo decir que habían ganado esta batalla al cáncer: "La pesadilla por fin ha terminado", aseguró la actriz durante su visita al programa de Roberto Vilar (48), Land Róber Tunai Show, en la televisión gallega.

En marzo de 2019 Ana Obregón desveló que la pesadilla por fin había terminado.

Una información que este periódico ya había dado a conocer días antes, al desvelar que Álex Lequio se encontraba a punto de terminar su última fase de quimioterapia en Navarra. "Su batalla contra el cáncer está siendo todo un éxito", informó una fuente de total solvencia."Ahora todo depende de su evolución y de lo que le aconsejen los médicos. De entrada, se acabaron para la familia los tantos viajes a Navarra".

Primeros sustos (29 de abril de 2019)

El cáncer es una enfermedad larga y dura, y lo habitual es que los que han sido diagnosticados necesiten volver al hospital por pequeños sustos o recaídas. La primera visita de Álex Lequio fue el 29 de abril de 2019, cuando tuvo que ingresar por lo que él mismo calificó como un "sustituto".

Varios meses después, el 19 de junio de ese año, regresó al centro médico esta vez por un "sustazo". "No es nada grave y mi familia está conmigo, pero me da pena y ya sabéis que cualquier susto cuando estás en la ‘zona de riesgo,’ es un sustazo y hay que hacérselo ver", explicó en un post en el que trataba de mostrarse optimista y quitarle hierro al asunto.

Una recaída (10 de septiembre de 2019)

El año pasado parecía ser un buen año para el joven y salvo esos 'sustos' excepcionales su salud parecía haber mejorado, hasta que el 10 de septiembre de 2019 se supo que Álex Lequio había sufrido una recaída en su lucha contra el cáncer.

El joven tenía que volver a los hospitales, al escenario de las batas blancas y los diagnósticos susurrados en voz baja. Junto a su madre, el empresario comenzó un nuevo tratamiento en el Hospital Quirónsalud de la ciudad de Barcelona para conseguir superar también este bache.

"¡Vamos que nos vamos! Pues aunque lo parezca no vamos a un desfile sino a por el tercer día consecutivo de tratamiento de mi hijo", escribió la propia Obregón en un post el 25 de septiembre.

Durante los meses siguientes volvió a centrarse en esta batalla, teniendo que cancelar algunos de sus compromisos profesionales y obligando a confinarse en su casa ante caídas repentinas de las defensas (algo habitual en esta enfermedad).

Nueva lucha (18 de febrero de 2020)

Este año parecía que el tratamiento estaba siendo efectivo, pero el 18 de febrero de 2020 Álex Lequio tuvo que ingresar en el hospital Ruber Internacional de Madrid tras sufrir una recaída en su lucha contra el cáncer.

Álex Lequio ingresó el pasado mes de febrero en el Hospital Ruber Internacional de Madrid. Gtres

El joven comenzó así una nueva etapa en su tratamiento contra el cáncer tanto en la clínica madrileña como en el hospital Quironsalud de Barcelona, donde continúa trabajando el doctor Baselga. Han sido unos meses duros que todavía no han terminado y que de momento se encuentran en stand by por la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

La familia tenía planeado viajar a la Ciudad Condal para continuar con su lucha, pero la pandemia ha hecho que opten por no trasladarse y que el joven se recupere en su domicilio de La Moraleja hasta que todo vuelva a la normalidad.

