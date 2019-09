La respuesta de Antonia Dell'Atte al ser preguntada por la recaída de Álex Lequio

Acaba de cumplir 49 años en el mundo de la moda y Antonia Dell'Atte (59 años) sigue tan espectacular como siempre. Sus ojos cristalinos, su desparpajo a lo mamma y su intenso acento italiano cuando no tiene ganas de que le pregunten, la convierten en un ser especial.

Ya no se prodiga tanto en los saraos, prefiere gozar de una vida tranquila entre Barcelona e Italia y, sobre todo, educar bien a su hijo Clemente Lequio (31), que tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad de Milán. La que fuera musa de Armani vuelve a ser el centro de atención porque su archienemiga mediática, Ana García Obregón (64), está en el candelero por dos noticias tristes.

Una profesional, tras su expulsión de MasterChef Celebrity y otra personal, ya que su hijo Álex Lequio (27) ha sufrido, según ha declarado él mismo, un "contratiempo" en el cáncer que le trataron en Nueva York. Antonia asistió a la presentación de la obra de teatro musical La Llamada en Barcelona y allí respondió a algunas preguntas y esquivó las más comprometidas de la mejor manera que pudo.

Antonia Dell'Atte no quiso faltar al estreno de la obra de teatro 'La llamada' en Barcelona. Gtres

Ana Obregón ha sido la primera expulsada en Masterchef Celebrity, ¿le sorprende?

Creo que si la repescan iré para darle un consejo que sería el de ser más humilde. Ésta es la cosa más importante en la vida.

Su hijo Álex ha tenido una recaída en su lucha contra el cáncer, ¿ha podido hablar con ella?

Nunca he hablado sobre esto. Son temas muy íntimos que pertenecen a los padres.



Ana se quejaba de haberse sentido muy sola porque Lequio no estaba cuando tenía que estar ya que los momentos más complicados se los comió ella sola…

¡Aleluya! Se ha dado cuenta más tarde que nunca de lo que ella ha tenido que defender y proteger (sonríe).



¿Cree que en los momentos malos, a pesar de las rencillas, se hace más piña?

Mira, Ana ha sido perdonada, Dado también y Álex que haga lo que le dé la gana.



¿Participaría en otro reality?



Para mí ya fue suficiente Masterchef. No haría nunca un reality.



Acaba de cumplir cuadro décadas en el mundo de la moda, ¿qué balance hace?

Maravilloso. Sigo con la moda, tengo aún muchas cosas por hacer, a ver si me dan un premio en el futuro… A la televisión voy cuando me llaman y si no, pues estoy tranquila.



Hace mucho que vemos a su hijo Clemente, ¿qué tal está?

Vive fuera, está muy feliz y está bastante alejado de la fama.

