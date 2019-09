Primeras palabras de Ana Obregón tras la recaída de Álex Lequio en su enfermedad

Ana Obregón (64 años) ha roto su silencio en las redes sociales tras el nuevo "contratiempo" de su hijo, Álex Lequio (27), en su lucha contra el cáncer. Con una tierna imagen junto a su único vástago cuando era un bebé de meses, la actriz ha aprovechado para comentar su breve paso por MasterChef Celebrity y para justificar su ausencia en la presentación del programa de televisión en el FesTVal de Vitoria.

"Como habéis podido apreciar anoche, esto de la cocina no se me da de Oscar. Lo dijo Steven y lo ha confirmado Jordi. Aprovecho también para transmitiros mis disculpas por no haber podido estar en mi querido FesTVal. En ese momento estaba con mi hijo en el hospital como hubiera hecho cualquier madre. Desde aquí lanzo un abrazo a mis compañeros para que sigan luchando en conseguir el mejor plato y mucha fuerza a todos l@s valientes que siguen luchando la misma batalla que mi hijo. Gracias de corazón por vuestro apoyo y cariño siempre en esta lucha. #FuckCancer", ha sentenciado la bióloga.

Fue el pasado martes cuando la revista ¡HOLA! se ponía en contacto con el joven para aclarar su situación ante la sonada ausencia de su madre y los rumores de una recaída en su enfermedad. Lequio, con su particular buen talante ante la adversidad contra la que lleva luchando año y medio, relató a su revista de cabecera que en una de las llamadas "ITVs" (una revisión rutinaria), encontraron "un contratiempo". Lo que, según implica, requiere que "la lucha continúe".

En la citada publicación se apunta que, justo en el mejor momento físico y emocional de Álex, se abre otro inesperado capítulo. Algo, en otro orden, frecuente en este tipo de enfermedades oncológicas y que llevan un largo y delicado proceso hasta la recuperación total. La batalla de Álex y de su familia contra el cáncer se estima larga aún. No obstante, el joven empresario ha deslizado que se encuentra apoyado por sus grandes fuerzas vitales: sus padres, Alessandro Lequio (59) y Ana Obregón. En estos días, además, Álex Lequio sonríe junto a otro de sus grandes pilares, su pareja, Carolina, con quien empezó un bonito romance hace algo más de seis meses y con quien decidió 'ampliar' la familia adoptando a un cachorro hace apenas unas semanas.

Álex Lequio y su pareja, Carolina. Instagram

Ana Obregón permanece junto a Álex no solo físicamente sino que desde que llegasen de Nueva York tras seis meses de ingreso hospitalario, la presentadora ha colaborado con un sinfín de organizaciones benéficas para la lucha de la enfermedad que azotó a su hijo un 23 de marzo de 2018.

