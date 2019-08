Hablamos con Álex Lequio sobre su nuevo proyecto: estos son sus sorprendentes beneficios

Álex Lequio (26 años) no deja de demostrar que es un joven emprendedor desde que fundó en 2015, junto a tres socios, su empresa Polar Marketing, una agencia de marketing online. Sin embargo, el hijo de Ana García Obregón (64) ha ido un paso más allá en el último tiempo y ahora, con especial connotación, quiere ayudar a los demás. A raíz del cáncer que se le diagnosticó el año pasado -y del que ya está totalmente recuperado-, Álex se dio cuenta de que necesitaba desarrollar su faceta solidaria más aún y servir de ejemplo a todos los que siguen en la lucha.

En otras palabras, aprovechar su posición privilegiada para hacer más llevaderas las batallas ajenas contra esa enfermedad. Por eso, su empresa, en colaboración con la Fundación Caico -con la que la familia Obregón está muy volcada- creó Caring hace cerca de un mes, una plataforma en la que se pueden comprar fragancias cuya venta apoya a los niños luchadores de la Fundación. JALEOS se ha puesto en contacto con Aless -como lo llama su entorno más íntimo- para conocer nuevos detalles de esta aventura solidaria.

Álex Lequio en una imagen de archivo. Gtres

"Es un proyecto increíble en el que he recogido las historias de muchísimos luchadores y creado una especie de portal que he llamado #ElPortalDeLaEsperanza donde he colgado esas historias -cada una vinculada a la edad de su autor o autora- y cuando los usuarios se meten en la web se les pide la edad para que puedan leer de primera mano la historia de alguien que está luchando la batalla con su misma edad", ha explicado el hijo de Alessandro Lequio (58).

Y en estas semanas, ¿cuál ha sido el beneficio obtenido?, interpela este medio. Álex lo explica, orgulloso: "La semana pasada llegamos a las 100.000 visitas". Todo un hito teniendo en cuenta la 'juventud' de la iniciativa. Pero ahí no se detiene la creación, se siguen pergeñando ideas, como narra Álex acto seguido: "Y en septiembre subirán vídeos muchos famosos dando a conocer el proyecto". Serán personalidades públicas de nuestro país que no dudarán en aportar su granito de arena. "Estoy terminando de cerrarlos y cuando lo haga, daré nombres", remacha el joven.

Sus otros negocios

Lo cierto es que desde que Álex dejara atrás para siempre su batalla contra el cáncer -ahora solo le queda pasar de vez en cuando por la "ITV", -como llama el joven a la revisión médica-, no ha parado de trabajar. De hecho, durante su lucha tampoco dejó sus obligaciones a un lado, como se ha 'quejado' su madre en más de una ocasión. Y es que, además de su empresa Polar Marketing, JALEOS informó el pasado mes de abril de la creación de la compañía Celebriteat Solutions S.L. junto a su amigo y su socio Nacho Fernández.

Según los datos a los que tuvo acceso este medio, la empresa se incluyó en el Registro Mercantil el pasado 26 de marzo, aunque anunciaban que su actividad había comenzado dos meses antes. En sus primeros momentos, la aplicación se desarrolló de la mano de Polar Marketing, la principal compañía de Álex. Sin embargo, se ve que el hijo de Lequio y su socio Nacho apostaron tanto por este nuevo proyecto que lo dotaron de identidad propia constituyéndolo como una empresa.

Hace tiempo que el empresario hacía referencia a los influencers en sus redes sociales. Llamamientos a estos jóvenes que se ganan la vida con su perfil en Instagram para que se pusieran en contacto con él, y a las marcas que quieran recurrir a ellos para promocionar sus productos. El resultado de todo ello es Celebrize, una plataforma privada para celebrities que funciona por invitación. La aplicación "ofrecerá a los influencers, a cambio de publicidad en sus redes sociales, desde comidas en restaurantes hasta viajes, hoteles o alquiler de barcos en verano". Álex se aventuraba en esta compañía con la experiencia que ha conseguido en sus dos negocios anteriores: Blend Solutions SL y Polar Marketing Solutions SL.

