Clemente Lequio comparte su álbum más personal junto a su hermano Álex

Clemente Lequio (32 años) ha vuelto a mostrar públicamente su amor incondicional hacia su hermano pequeño, Álex Lequio, fallecido el pasado 13 de mayo a causa de un cáncer contra el que llevaba luchando dos años.

El hijo mayor de Alessandro Lequio (59) ha rescatado sus fotografías más íntimas y personales junto a su hermano para dedicarle un bonito homenaje en sus redes sociales. Unas instantáneas que ha acompañado de un emotivo texto: "Pocos momentos juntos, pero buenos, privados y sin compartir hasta ahora. Cuanto más miro tus fotos me pregunto como es posible, ¿por qué la vida puede llegar a ser tan injusta? No merecías esto. Nadie merece este dolor", escribe.

El empresario italiano aprovecha para agradecer todo el cariño que tanto él como su familia han recibido en este duro momento: "Muchas gracias de corazón a todos por los mensajes de apoyo que habéis mandado no solo a mí, sino a toda la familia. Es increíble y conmovedor ver cuántos habéis sido. Esto demuestra lo mucho que se quiere a Álex y el indeleble ejemplo que ha dejado al enfrentarse a la enfermedad con coraje, valentía y dignidad como un auténtico gladiador hasta el final. Te quiero. Todos te quieren Álex y créeme que jamás serás olvidado".

De esta manera, Clemente hace público un álbum inédito de los momentos compartidos junto a su hermano Álex. Un emotivo homenaje que se une a la conmovedora carta que el joven compartía este miércoles, tras conocerse la muerte de Álex Lequio: "'Breathe deep. Enjoy life. Some of you take it for granted'" ("Respira profundo. Disfruta de la vida. Algunos de vosotros la dais por hecho"). Este era su último mensaje. Te quiero Álex, un dolor inmenso que en pequeñísima parte se alivia con el pensar de que ya no estas sufriendo. Algún día nos volveremos a ver y podremos disfrutar de todo el tiempo perdido y mal gastado", escribía.

Esa publicación también estaba acompañada de instantáneas que reflejaban algunos de los momentos que los hermanos han compartido en los últimos años. Durante su infancia, la enemistad entre sus respectivas madres -Antonia Dell'Atte (60) y Ana Obregón (65)- no favoreció la relación fraternal.

Sin embargo, en los últimos años Clemente y Álex habían vivido un acercamiento, estrechando el vínculo familiar en torno a un nexo de unión: su padre, Alessandro, quien siempre ha despertado una gran admiración entre sus dos retoños.

