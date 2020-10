El comentario de Alessandro Lequio a su hijo Clemente que podría avivar la 'guerra' entre ambos

Clemente Lequio (32 años) se ha mostrado nuevamente en redes sociales. Si bien estaba activo en su cuenta de Instagram, desde agosto no publicaba una foto suya. Hasta hace apenas cinco días, el que fuera hermano de Álex Lequio solo se había limitado a compartir imágenes de sus mascotas. Pero su reaparición, más allá de llenarse likes y comentarios, desató una polémica, generada por un comentario de su padre, Alessandro Lequio (60), que el joven se vio en la necesidad de aclarar.

"Ponte en forma. Mente sana en cuerpo sano", escribió el colaborador de televisión, junto a un par de corazones, en la instantánea compartida por su hijo, en la que aparece en bañador. Un comentario que, si bien pudo haber sido en tono de humor, no hizo gracia ni a Clemente ni a sus followers. "Déjalo que haga lo que quiera, está en forma, ni que tuviera obesidad mórbida", se lee en una de las respuestas a Alessandro Lequio. "No sé si lo dices con ironía, pero si no, sobra tu comentario, visto lo que ha tenido Clemente", le escribió otra usuaria de Instagram al Conde italiano.

Un día después de colgar la polémica imagen, Clemente Lequio estalló. "Me he despertado con comentarios de gente, de amigos que me dicen que estoy gordo. Sí, estoy un poco gordo. Pero a mí sinceramente no me importa. Quería dedicar un minuto de silencio a esta gente, un minuto de silencio que es profundo, gente que piensa que después de lo que estamos viviendo en el mundo con la crisis financiera que estamos viviendo, la gente que no está trabajando y no tiene para comer que es más importante el cuerpo y estar en forma en vez de poder trabajar y poder traer el pan a su familia. Un minuto de silencio para esta gente. No sé si ha pasado un minuto, pero pensad", dijo en un vídeo que podría interpretarse como una indirecta a su padre.

Por su parte, su madre, Antonia Dell'Atte (60), tuvo una opinión completamente contraria a la de Alessandro Lequio. En la misma foto en la que el televisivo le pidió a su hijo que se pusiese en forma, la exmodelo lo calificó como "el mejor". Además, en el vídeo publicado por Clemente reiteró su mensaje. "Lo que importa es el alma y la tuya es maravillosa y espiritual. Un cuerpo, el tuyo que se une con tu sensibilidad. Eres grande y responsable en todos los sentidos", escribió la italiana que, hace apenas unos días desvelaba que su hijo Clemente se encuentra bien. No obstante, su relación con su padre quizás no esté siendo la mejor.

El pasado mes de julio, Antonia Dell'Atte confesaba en Lazos de sangre que su hijo no había sido invitado al funeral de su hermano Álex Lequio. "Se enteró luego que había misa, eso se lo tenía que haber dicho su padre", decía la italiana, dando a entender que el responsable de la ausencia de su hijo fue Alessandro Lequio. Pero esto no era lo único que le reprochaba a su exmarido. "Clemente escribió una carta que en el funeral no se leyó, ni fue nombrado", añadía entonces.

Ahora, cuando ya han pasado tres meses de aquel momento, la relación entre padre e hijo sigue estando en el punto de mira. La reacción de Clemente Lequio tras el polémico comentario de Alessandro podría haber avivado la guerra que han mantenido en los últimos meses.

