Alessandro Lequio vuelve a recordar a su hijo Álex con una tierna fotografía: "Siempre conmigo"

Alessandro Lequio (60 años) y Ana García Obregón (65) recuerdan a su hijo Álex Lequio constantemente, no solo en su memoria, sino también en las redes sociales, donde lo homenajean con frecuencia. Prueba de ello es la última imagen que ha publicado el italiano en su Instagram. En ella se puede ver a un pequeño Álex, con el pelo rizoso, sonriendo despreocupada y felizmente en brazos de su padre, quien luce un gorro para guarecerse del frío.

En esta ocasión, Alessandro ha acompañado la instantánea con una única y sentida frase: "Siempre conmigo". Eso sí, como siempre que postea, Lequio no ha querido olvidarse de los dos hashtags que lo acompañan en sus publicaciones: #alessforever #lequiocity. Esta última foto tiene lugar tan solo días después de que Ana Obregón recordara a su vástago justo cuando se cumplían ocho meses de su partida, el pasado 13 de enero.

Por su parte, la actriz posteaba un emotivo mensaje donde hablaba de su hijo, del dolor y, sobre todo, de la falta de palabras en el diccionario para describir la ausencia de un hijo: "8 meses sin ti. 8 meses sin vida. Los dos. Escribo para intentar transformar el dolor en palabras, pero cuando el dolor es devastador es indecible. No hay palabras. En ningún diccionario del mundo. Cómo se llama a los padres que han perdido un hijo? Solo encontré una en sánscrito: VILOMAH (en contra del orden natural) Ojalá hubiera una palabra para recordarles. Una palabra que refleje que detrás del dolor más terrible que se puede vivir existió el amor más indescriptible que una persona pueda experimentar. Ojalá llegue el día en que pueda recordarte en paz".

El recuerdo inédito de Alessandro

A principios de enero, el colaborador de El programa de Ana Rosa se decidía a compartir con sus seguidores una de las instantáneas más especiales que conserva de su hijo Álex. De paso, con esta imagen también le rendía homenaje a su madre. Dos de las personas más importantes de su vida. Lequio hizo pública la foto de "la última vez que se vieron, en el funeral de mi tío Marco". Un recuerdo inédito con el que Lequio recordaba a su madre, a quien estaba muy unido, cuando se acaban de cumplir cinco años de su fallecimiento, sin borrar de su cabeza a Álex, que además de su hijo era su mejor amigo.

Esta ha sido la primera Navidad sin Álex para sus dolientes padres. En estos días tan señalados que se quedan atrás, la actriz 'colgaba' en las redes sociales un vídeo con varias imágenes de las distintas navidades que pasó con "el hombre de mi vida". 27 fotos que recuerdan las 27 ocasiones que tuvieron la oportunidad de pasar estas fechas juntos, todos los Obregón unidos. En ellas, vemos la evolución de Álex desde sus primeras navidades hasta las últimas, con 27 años. En algunas aparecen solo madre e hijo, pero en otras también podemos ver a los padres de Ana, el empresario Antonio García y Ana María Obregón, o el padre Álex, Alessandro Lequio.

"Desde pequeñito te encantaba la Navidad. Me has regalado las 27 navidades más felices de mi vida. Con papá mirabas al cielo a ver si llegaba Papá Noel mientras yo escondía los regalos debajo del pino. Ahora me toca a mí mirar al cielo para ver la estrella que más brilla y sentir tu luz que me da fuerzas para vivir esta Navidad que ya no es Navidad y que ya nunca lo será sin ti", escribía la actriz para acompañar el montaje de las imágenes.

