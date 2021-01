Isabel Díaz Ayuso, sobre su ruptura: "No he tenido tiempo de asumir el momento"

Isabel Díaz Ayuso (42 años) y Jairo Alonso (43) ya no están juntos. La presidenta de la Comunidad de Madrid y el peluquero pusieron fin a su relación hace unos meses, aunque no ha sido hasta hace unos días cuando se ha conocido la noticia. Hasta ahora ninguno de los dos había querido hacer declaraciones al respecto manteniendo un silencio absoluto sobre la cuestión, pero este lunes 18 de enero de 2021 la política ha hablado.

Ayuso ha asegurado que se encuentra muy centrada en la gestión de la pandemia y en resolver los estragos que el temporal Filomena ha ocasionado a su paso por la capital. "Estoy bien, muy centrada en la pandemia y la nieve, de modo que no he tenido ocasión de asumir el momento", ha declarado a ABC. "Fácil no es pero guardamos una gran amistad y desde hace bastante tiempo. Lo hemos pensado muy bien", ha añadido.

Jairo Alonso e Isabel Díaz Ayuso, en las calles de Madrid.

El motivo principal de la ruptura ha sido el desgaste de la relación, según la información a la que ha tenido acceso JALEOS. "Tenían altibajos, sobre todo por ella. No por él. Él es afable y ella es complicada de llevar. La ruptura se debe a un desgaste. Ella es celosa, tiene ciertas inseguridades y Jairo, además, es una persona incómoda para el partido. El entorno laboral de la presidenta está todo el tiempo diciéndole que es guapa, inteligente y la mejor. Jairo es un tío muy normal y siempre ha evitado endiosarla. Al contrario, es muy crítico con determinados asuntos. Desde que la subieron en coche oficial es otra y eso él no lo ha llevado bien", reveló una persona que conoce a la perfección a la ya expareja presidencial.

Isabel y Jairo se conocen desde la infancia pero no fue hasta hace cuatro años cuando comenzaron una relación sentimental. Su noviazgo empezó después del divorcio de Ayuso con su primer marido con el que estuvo casada cuatro años y del cual se desconoce su identidad.

Isabel Díaz Ayuso, durante un evento en Madrid, a comienzos de 2020. Gtres

El inicio del romance entre la política y el peluquero se fecha en un momento clave en la historia laboral de la política, que ya se posicionaba como la mano derecha de la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes (56).

La pareja vivía en el madrileño barrió de Chamberí donde Ayuso tiene una casa. Jairo ya abandonado la vivienda y se ha mudado a otro inmueble. Ambos hacen vida por separado.

