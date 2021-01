Isabel Díaz Ayuso y Jairo Alonso rompen su relación tras cuatro años juntos

Isabel Díaz Ayuso (42 años) y Jairo Alonso (43) ya no son pareja. Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, la presidenta de la Comunidad de Madrid y el estilista pusieron fin a su relación hace varios meses.

Aunque Isabel y él son amigos desde la infancia, fue después de que la política se divorciase de su primer y único marido, en el año 2016, cuando Jairo y ella empezaron una historia de amor que ya no existe. No obstante, siguen manteniendo una relación de amistad. A pesar de que ya no son pareja, su entorno ha asegurado a este periódico que se llevan bien y que tras su separación se les ha visto juntos alguna ocasión. Además, se siguen apoyando el uno al otro.

Su amistad en la web 2.0 también continúa. JALEOS ha confirmado que Jairo todavía es seguidor de Isabel Díaz Ayuso, de quien compartió una instantánea el pasado mes de octubre, acompañada del siguiente texto: "Siempre luchando, siempre adelante". Tres días antes, coincidiendo con el cumpleaños de la política, el peluquero colgó una imagen en blanco, donde únicamente aparecía la palabra tú, en forma de hashtag. "¡Siempre! #tú #siempretú ¡Felicidades!", escribió entonces para describir la fotografía.

La noticia de su ruptura se ha dado a conocer días después de que Jairo Alonso apareciera a bordo de una tabla de snowboard en el Centro de Madrid, a pesar de que Isabel Díaz Ayuso había pedido no salir de casa por los estragos causados por la borrasca Filomena en España. Sin embargo, esto no fue suficiente para superar su impulso. "Siempre se iba a algún lado [a esquiar], pero este año no pudo y ha debido de aprovechar", comentó a EL ESPAÑOL una fuente cercana a la expareja. De hecho, fue él quien animó a la presidenta de la Comunidad de Madrid a probar este deporte, y ahora es una afición que ella también tiene.

Isabel y Jairo empezaron su noviazgo hace cuatro años tras haberse reencontrado en el municipio abulense de Sotillo de la Adrada, del que era originario el padre ya fallecido de ella. Su romance se fecha en un momento clave en la historia laboral de la política, que ya se posicionaba como la mano derecha de la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes (56).

Desde que se embarcaron en su relación amorosa, Jairo manifestó su apoyo en público a Díaz Ayuso en infinidad de ocasiones, especialmente desde que la Asamblea de Madrid la invistiese presidenta de todos los madrileños con el apoyo de Ciudadanos y de Vox. En aquel momento, no dudó en publicar un tuit donde dejó claro el orgullo que sentía por ella.

"Orgullo es lo que siento cada vez que te miro. Lo has conseguido a pesar de las millones de piedras que en tu camino pusieron. Nadie puede saber mejor que tú lo que es luchar contra todo y todos. Pero aún así nada pudo destruirte. Me siento muy orgullo de ti. Te admiro, Isabel Díaz Ayuso", publicó, feliz, junto a una preciosa fotografía de los dos mirándose profundamente.

¿Quién es Jairo?

Aunque su nombre cobró relevancia tras su relación con Isabel Díaz Ayuso, su carrera llena muchas páginas antes de la aparición de política, y no necesariamente en el anonimato. Jairo Alonso, que nació en Madrid, inició su vida profesional trabajando como estilista y peluquero los 16 años. Al poco tiempo decidió emprender junto a su hermano Israel, también peluquero.

Isabel Díaz Ayuso y Jairo Alonso, en el Palacio Real, por el Día de la Hispanidad 2019. Gtres

En 2005 abrieron su propia peluquería, Azul de Jaise, cerca del Metro de Iglesia (Madrid). Aunque el centro terminó por cerrar en 2009, no significó un adiós para Jairo en el sector. Poco después acabó fichando como estilista, asesor de imagen y máximo responsable de Comunicación y Marketing en la cadena de peluquería Rizo's, donde se labró su más conocido perfil profesional como cabeza visible de la marca.

Bajo este estandarte empezó a ser conocido dentro del sector. Durante años se le pudo ver en programas de TVE o entrevistado como experto en Vogue, Telva o Smoda. Incluso fue elegido para peinar a varias estrellas de cine durante los Premios Goya de 2014. Durante estos años, gracias al manejo de la tijera y el peine, se le empezó a ver con ciertos grupos de famosos de la capital, entre los que se encuentran el exfutbolista y concursante de La Isla de las Tentaciones Alessandro Livi (39) y el exconcursante de Gran Hermano Álex Casademunt (39).

Tras su salida de Rizo's en el año 2014, Jairo emprendió una carrera como director de marketing y comunicación de la cadena de restaurantes Shukran, especializados en comida libanesa. El empleo allí duró hasta mediados de 2019, según informó la marca a EL ESPAÑOL. Desde entonces su trayectoria se ha centrado en varias oportunidades de negocio que le han llevado a explorar y vivir en mercados extranjeros. El último de ellos, Panamá, donde Ayuso fue a visitarle en alguna ocasión.

