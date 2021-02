Enrique San Francisco, desde la UCI: "Estoy desesperado por salir de aquí"

El pasado 5 de febrero se conocía la noticia: Enrique San Francisco (65 años) se encontraba ingresado en la UCI del Hospital Clínico de Madrid como consecuencia de una neumonía bilateral severa. El actor, que había cancelado sus compromisos teatrales tres semanas antes, continúa bajo supervisión médica, pero acaba de conceder sus primeras declaraciones.

Desde esa UCI en la que lleva más de mes y medio, Enrique ha explicado a la revista ¡HOLA!: "Estoy desesperado por salir de aquí… Ya en rebeldía, aunque me tratan como a un rey y me tienen en palmitas". Sin poder trasladarse a planta, aunque ya fuera de peligro y con los órganos vitales a salvo, añade: "La situación se lleva con dignidad, pero no estoy muy contento. Ahora, pendiente de los últimos cultivos y pruebas para saber cómo están respondiendo mis pulmones. Todavía no puedo andar y el respirador siempre está a mano".

San Francisco ha explicado a la mencionada publicación cómo todo se precipitó el fin de semana que la borrasca Filomena sembró el caos en Madrid. Fue un amigo suyo, con un 4x4 de los que se pusieron a disposición de los ciudadanos el que le ayudó.

"Por lo que he visto y no he querido ver mucho, da la sensación de que estoy en esta UCI como consecuencia de las drogas que he consumido, y no lo entiendo. Está claro, que la mala vida tiene consecuencias, pero yo he caído enfermo por una bacteria… Tengo una neumonía", se queja desde la cama del hospital.

Su problema de salud

El pasado 12 de enero, se suspendía su función La penúltima, que debía haber tenido lugar en la localidad vasca de Getxo. Unos días más tarde, el 23 de ese mismo mes, desde la organización explicaban que San Francisco no podía subirse a las tablas por "problemas de salud". Sin dar mayores explicaciones. Semanas después se conoció que llevaba todo ese tiempo hospitalizado en el centro médico de la capital, en el barrio de Chamberí, muy cercano al domicilio en el que residió hasta que, por problemas económicos, lo perdió en 2019.

Quique San Francisco nunca ha ocultado su mala vida. Gtres

Enrique San Francisco sufre afección respiratoria que tiene muy preocupados a todos los miembros de su entorno más cercano, ya que salud no atraviesa su mejor momento desde enero.

Se desconoce si esta enfermedad a la que está haciendo frente está relacionada con todos los problemas que ha tenido en los últimos años, en parte, debido a la vida que ha llevado. Unas experiencias vitales sobre las que no ha tenido reparos nunca en hablar. Nunca ha ocultado que tuvo adicción, en los años 80, tanto a la heroína como a la cocaína. Una relación con las sustancias que le llevó a que su romance con Rosario Flores (57), con quien salió por aquella época, se terminara. En 2002, sufrió un aparatoso accidente de tráfico que le llevó a estar más de un año sin poder moverse, y a necesitar silla de ruedas un tiempo después.

