Anabel Pantoja demuestra que no está embarazada con el resultado de una segunda prueba

En medio de rumores de una posible maternidad, tras una controversial fotografía subida a las redes sociales, este lunes Anabel Pantoja (34 años) se sometió a una prueba de embarazo durante la emisión de Sálvame. A pesar de estar muy segura del resultado, el test sorprendió a la colaboradora con un claro positivo que desvelaba que estaría embarazada por primera vez.

A pesar de la cara de sorpresa que puso al ver el predictor, la sobrina de Isabel Pantoja (64) se mostró completamente segura de que dicho positivo había sido un error. "Si estuviera embarazada no me pongo en Sálvame a hacerme el test, lo anunciaría de otra manera. Lo hubiera anunciado a mi gente, lo hubiera anunciado a mi madre... Estoy segura al cien por cien de que no. Yo todavía no quiero ser madre", comentó Anabel ante los medios de comunicación después del programa.

Anabel Pantoja ha confirmado que no está embarazada con un segundo test. Instagram

No obstante, para salir de dudas, compró otra prueba y, consciente de que todos sus seguidores estaban atentos a la noticia de su posible maternidad, decidió compartir el resultado definitivo a través de su cuenta de Instagram. "Lo siento por todas las felicitaciones y alegría por parte de vosotros pero no es mi momento y cuando venga os enteraréis de verdad. De momento, aún no podéis encasillarme de 'embarazada'", aseguró Anabel mientras mostraba su test de embarazo negativo.

En un siguiente story, la televisiva también comentó que este martes se realizará una tercera prueba. Sin embargo, confirmó que a día de hoy la maternidad no forma parte de sus planes. Además, volvió a hacer referencia al mensaje que había dado ante los medios de comunicación. "Obviamente no voy a prestarme a hacer un test y voy a anunciarlo de esa manera sin decírselo a mi familia. Por lo tanto, yo estaba tan segura", dijo.

Más allá de lo publicado en sus stories, Anabel Pantoja compartió una reflexión junto a la misma imagen que publicó hace unos días su novio, Omar Sánchez, y que fue la causante de todos los rumores. "Se trata de no señalarte porque tengas barriga, se trata de que cuando esté en el estado que esté lo dire, pero por mi sobrepeso o mi tripa de más no dar por cierto que lo estoy. En el 2021 después de esta puta pandemia sigamos estando en la edad de piedra con ese tipo de comentarios. Te amo Omar. Lo nuestro llegará cuando tú y yo queramos", escribió la colaboradora de Sálvame, quien ha recibido el apoyo de muchos de sus seguidores. Entre ellos, rostros conocidos como Alba Díaz Martín (21) o Amor Romeira (31).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

La foto controversial

Si bien Anabel Pantoja se convierte en viral por cada cosa que hace, estos últimos días, el responsable de que su nombre copara todos los titulares fue su novio, Omar Sánchez.

El negro -así lo llama la colaboradora de televisión- publicó una imagen en la que se le veía acariciándole el vientre a Anabel Pantoja. Aunque la fotografía no tenía texto, para muchos daba a entender que podía ser perfectamente el anuncio de un embarazo. De ahí que, nada más colgarla en su perfil de Instagram, Omar recibiera numerosos comentarios por parte de sus seguidores, con preguntas sobre su posible paternidad. Ahora, tras el revuelo generado en Sálvame, el malentendido ha sido aclarado.

[Más información: Anabel Pantoja se entera en directo en 'Sálvame' y por sorpresa que está embarazada]