Anabel Pantoja se entera en directo en 'Sálvame' y por sorpresa que está embarazada

Lo que comenzó siendo como el enésimo juego de Sálvame para intentar atrapar a la audiencia en el tramo del Tomate, al final ha terminado siendo más serio (de momento) de lo que pensaban.

Al principio de la tarde, después de que el prometido de Anabel Pantoja, Omar Sánchez, subiera una fotografía a sus redes sociales en la que le acariaciaba la barriga a su chica, desde el programa propusieron a la colaboradora que se hiciera un test de embarazo en directo.

Cuál ha sido la sorpresa para Pantoja que finalmente ese test era positivo ante su asombro y el de sus compañeros. "Te juro por mi madre que dos rayas es que estás embarazada", le informaba Carlota Corredera mientras la joven leía las instrucciones.

"Esto no. Esto lo habéis trucado", repetía una y otra vez Pantoja, que no se creía lo que estaba sucediendo. "Sí, hombre, vamos a jugar con eso", decía Kiko Matamoros. "Sí, claro, lo han puesto con un rotulador", añadía Lydia Lozano.

"Esto no es posible. Yo subí una foto y la gente decía que estaba embarazada. Así que mi chico me dijo que, tanto que me dicen que estaba embarazada, qué iba a pasar cuando lo estuviera realmente, cómo me llamarían: ¿ballena? ¿ballenato?", confesaba la joven sin dar crédito a lo que estaba pasando.

"Estamos hablando de algo serio. ¿En qué estás pensando ahora mismo? ¿Estás pensando que chispea?", decía Carlota. "Estoy ahora mismo que se me sale el corazón. El periodo me tiene que venir a primero de mes", se sinceraba Anabel.

"Fuera broma. Mi madre, toda mi gente, sabía que esto era un poco para reinvidicar lo que he contado. Te juro que yo no contaba con esas dos rayas. Que no estoy embarazada, que no hay posiblidad", seguía diciendo la colaboradora antes de que Carlota anunciara que este martes se volverá a hacer otro test.

Esta no es la primera vez que Sálvame hace un test de embarazo a una de sus colaboradoras. Ya en 2019, Raquel Bollo aceptaba hacerse una prueba después de que se rumoreara que iba a ser madre. Finalmente el resultado fue negativo.

anabel pantoja se entera de que está embarazada en directo y se cree que es una broma del programa



