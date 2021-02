Maite Zaldívar arremete contra Isabel Pantoja: "Destrozó mi familia y ha roto la suya"

Tras un tiempo alejada del foco mediático, Maite Zaldívar (64 años), la exmujer de Julián Muñoz (73) ha concedido una entrevista a Jorge Javier Vázquez (50) en Sábado Deluxe, donde ha hablado de algunos de los momentos más difíciles de su vida. Desde su etapa en la cárcel a su enemistad con Isabel Pantoja (64), a quien ha dedicado unas fuertes palabras que no han pasado por alto.

"Ella no me robó a mi marido, pero sí me robó mi vida y a mi familia. Me jodió la vida. Isabel Pantoja destrozó mi familia, pero también ha roto la suya" ha empezado diciento Maite Zaldívar, dejando claro que el responsable siempre fue su marido, que es quien entonces tenía pareja.

Maite Zaldívar y Julián Muñoz, en una imagen de archivo. Gtres

Sobre cómo se empezó a dar cuenta de que su marido estaba viéndose a escondidas con Isabel Pantoja, Maite ha confesado que tardó mucho tiempo: "Vi una risa tonta, un ronroneo y no me pareció normal que lo hiciera con la mujer al lado. Ya en esa cena llevaban liados un tiempo. Yo no sabía que la cornuda era la última en enterarse hasta que me pasó. Isabel Pantoja ronroneaba con mi marido mientras yo estaba sentada al lado", ha desvelado.

Sin embargo, en la época en la que más rumores hubo, Julián engañaba a Maite Zaldívar y le decía que Isabel Pantoja no era su tipo y que no le parecía una persona agraciada. "Me llegó a decir que le parecía muy fea y que no le gustaba su carácter y yo me lo creí", ha confesado. La exconcursante de Supervivientes, además, ha recordado, apenada, la entrada de la tonadillera en su día a día. "Lo peor de mi vida desde que apareció ella ha sido ella, es lo peor que me ha pasado en mi vida. Mis hijas intentaban llamar a su padre y ella cogía el teléfono y les insultaba. Isabel Pantoja es mi única y mayor enemiga", ha asegurado.

Isabel Pantoja, Julián Muñoz y Maite Zaldívar, en las calles de Marbella en 2003. Gtres

En su pasó por la televisión, Maite Zaldívar también ha hecho referencia a su duro momento en la cárcel, donde pasó 22 meses en prisión tras ser condenada por blanqueo de capitales en el caso Malaya. "Intenté llevarlo con la mayor normalidad posible", ha contado. "Hablaba con todo el mundo, hacía los cursos, iba a los médicos y a los psicólogos", ha añadido la castellonense, quien entonces también tuvo que hacer frente al sufrimiento de sus dos hijas, Eloísa y Elia. No obstante, según ha relatado ahora, "intentaba transmitirles algo de alegría" cada vez que la visitaban.

Aquella traumática experiencia duró menos de lo previsto. Y es que, si bien fue sentenciada por el tribunal a dos años y medio de prisión, le concedieron un tercer grado que le permitió salir antes de la cárcel en régimen de semilibertad.

