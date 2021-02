La aplaudida reflexión de Himar González en medio de sus lujosas vacaciones

Himar González (44 años), la meteoróloga de Antena 3 Noticias que acompaña a Matías Prats (68) y Mónica Carrillo (44), se encuentra en su Canarias natal disfrutando de unas lujosas vacaciones que le han permitido desconectar y disfrutar de un entorno cien por cien natural. Desde allí, la presentadora de El Tiempo que vivió unos días muy duros a finales del año pasado, ha compartido una bonita reflexión que ha sido aplaudida por sus seguidores.

"Love is never out of style", ha comenzado escribiendo Himar en su última publicación de Instagram, con motivo del Día de San Valentín. "El amor nunca pasa de moda. Amor sólo del bueno. Del puro. Del positivo. Sin condiciones. Respetuoso. Sin dañar. Del que complementa y acompaña. Del que fluye solo, de dentro, sin forzar. El que hace sonreír, no llorar", ha continuado la meteoróloga. "No es amor el que destruye, el tóxico, el dependiente, el complicado, el condicional. El que hace mucho daño y duele a rabiar. Ama-te a ti, a tu familia, a tus amigos, a tu pareja, a los animales, a nuestra naturaleza, a nuestro planeta... Amor sólo hay uno, el bueno, el de verdad", ha finalizado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Himar González (@himargonzalez)

En pocos minutos, la publicación se ha llenado de comentarios de sus seguidores, quienes han destacado sus palabras. "Que buena reflexión. Me encanta", "que reflexión más bonita y verdadera" o "que bonito Himar", son algunos de los mensajes que ha recibido la meteoróloga. Además, un sinfín de emojis de aplausos y corazones, así como de felicitaciones por el Día de San Valentín.

Himar González ha compartido esta bonita reflexión desde Canarias, a donde viajó hace unos días para disfrutar de unas merecidas vacaciones. Allí, según ella misma ha desvelado en su cuenta de Instagram, ha aprovechado el buen tiempo para hacer deporte en medio de la naturaleza y darse un baño en el mar. Tampoco ha dudado en regalarse momentos de lujo y, entre otras cosas, se ha hospedado en unos de los mejores alojamientos de La Gomera: el Hotel Jardín Tecina, de cuatro estrellas, cuyas habitaciones pueden ascender a los 225 euros por noche en la temporada actual.

Himar González, en Fuerteventura, disfrutando de sus vacaciones. Redes sociales

La meteoróloga ha hecho este viaje casi dos meses después de que hablara por primera vez de la enfermedad que la llevó a estar ingresada en el hospital durante 11 días y que tanto preocupó a sus seguidores y a la audiencia de Antena 3. Fue el 18 de diciembre cuando la canaria desveló que el motivo de su dolencia había sido consecuencia de una bacteria. "Fue causándome una infección interna muy grave, y la infección pasó a sangre. Afortunadamente, lo pillamos a tiempo. Porque uno o dos días más tarde y posiblemente, tal y como me dijeron, ya no estaría aquí…", confesó en conversaciones con la revista ¡HOLA!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Himar González (@himargonzalez)

Afortunadamente, Himar ya ha podido recuperar su normalidad y, como desvela en cada de una de sus publicaciones en redes sociales, se encuentra viviendo cada momento a plenitud. Ahora, desde su Canarias natal, donde ha llevado a cabo las actividades que más le hacen feliz y que tanto han emocionado a sus seguidores más fieles. Sin embargo, la audiencia de Antena 3 comienza a echarla de menos y, a través de Instagram, le piden su regreso a la pequeña pantalla. Según ella misma ha confirmado en una de sus instantáneas, el próximo fin de semana estará de nuevo junto a Matías Prats y Mónica Carillo para ofrecer toda la información relacionada con el tiempo.

[Más información: Himar González se regala unas vacaciones de lujo dos meses después de su grave hospitalización]