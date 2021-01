El sorprendente logro de Himar González tras sus semanas más difíciles ingresada en el hospital

Himar González (44 años) ha dado la bienvenida al 2021 desde su Gran Canaria natal. Rodeada del cálido ambiente familiar que tanto añora cuando está fuera de su tierra por trabajo y que la ha llenado de energía tras un mes de diciembre que estará marcado en su vida para siempre. Desde la isla afortunada ve lejana la habitación de hospital en la que permaneció 11 días sin apenas moverse de la cama.

Fue el pasado 2 de diciembre cuando la presentadora de El Tiempo de Antena 3, que trabaja los fines de semana junto a Matías Prats (68) y Mónica Carrillo (44), preocupó a sus seguidores tras publicar en su perfil de Instagram que estaba ingresada por una patología de la que no quiso dar detalles. La incertidumbre se acentuaba entre sus admiradores cuando compartió su dura realidad en el centro médico: "Por primera vez, en casi una semana, ya he podido levantarme de la cama, me he calzado mis zapas y he paseado por los pasillos del hospital con ganas, con energía. Esa que me habéis dado todos vosotros con vuestros mensajes de cariño, ánimos, positividad, fortaleza...", escribió Himar González junto a una imagen que mostraba su reflejo en un espejo posando de pie.

Himar González permaneció 11 días ingresada en el hospital. RRSS

El misterio que rodeaba su ingreso hizo que los usuarios de redes -y espectadores fieles de su sección meteorológica- sintieran la necesidad de seguir cada paso del estado de la canaria, y comenzaron a interesarse por todas y cada una de sus publicaciones en Instagram. De esta forma, los seguidores de Himar en esta red social aumentaron rápidamente.

Este apoyo y cariño constante de sus fans consiguieron que lograra un hito histórico en su perfil de Instagram y en esos 11 días consiguió sumar 5.940 followers más a su cuenta social, multiplicó su número de likes y los comentarios -y buenos deseos- se volvieron infinitos. Todo ello fue la mejor muestra de amor que la presentadora podía recibir en sus peores momentos.

Casi 6.000 seguidores más logrados en tiempo récord que no abandonaron a González tras obtener el alta hospitalaria, todo lo contrario. Su cifra ha seguido aumentando y la conexión que antes no lograba tener con tanta facilidad con sus fans, ahora es una realidad y ha conseguido tal fidelidad e interés en las redes que Instagram la ha 'premiado' con el prestigioso tic azul. Este símbolo, o lo que es lo mismo, estar verificado en Instagram, significa establecer tu cuenta como "una presencia auténtica del personaje público, el famoso o la marca global que representas".

Himar ha vuelto a su sección de El Tiempo con la energía del primer día.

Ese signo azul y su aumento de seguidores no es más que una prueba que constata que Himar es una de las 'chicas del Tiempo' más queridas de la televisión. La canaria se ha ganado en este mes el cariño de muchos usuarios y espectadores de Antena 3 que, mientras antes veían su sección con cierta distancia, han empatizado tanto con la presentadora y su difícil situación que ahora observan su trabajo con otros ojos.

Su grave diagnóstico

El pasado 18 de diciembre, Himar González habló por primera vez de la enfermedad que le ha llevado a estar ingresada en el hospital durante 11 días. La canaria desveló que el motivo de su dolencia fue consecuencia de una bacteria. "Fue causándome una infección interna muy grave, y la infección pasó a sangre. Afortunadamente, lo pillamos a tiempo. Porque uno o dos días más tarde y posiblemente, tal y como me dijeron, ya no estaría aquí…", aseguró entonces a ¡HOLA!.

Uno de los primeros síntomas que notó fue el aumento de la temperatura que llegó a alcanzar los 40 grados de fiebre, razón por la cual pensó que podría tratarse de coronavirus, como ella misma relató: "Comencé a encontrarme mal el domingo en el trabajo. Y el lunes ya amanecía con 40 de fiebre. Llamé a Antena 3 siguiendo el protocolo de empresa anti-Covid. Sobre la marcha, y con todas las medidas de seguridad aplicadas, me hicieron el test y salió negativo. No conseguía bajar la fiebre con nada. Además, venía acompañada de muchos temblores y dolores fuertes. Tras 24 horas sin conseguir que la fiebre bajara de 40, ingresé en Urgencias y ya allí tras realizarme exhaustiva y rápidamente todas las pruebas pertinentes, quedé ingresada en planta 11 días más".

El día que Matías Prats y Mónica Carrillo dieron la bienvenida a Himar tras su ingreso hospitaliario.

Tras la undécima noche en el centro médico, la canaria por fin recibía el alta hospitalaria y podía volver a casa pero pendiente aún de su salud y su recuperación paulatina: "A casa. Todo ha ido bien. Muy bien. Seguiré con mi recuperación. Y pronto, muy pronto, volveré", escribió en Instagram. Este fue también el canal elegido días después por la presentadora para anunciar que regresaba a la televisión para presentar cada fin de semana las predicciones metereológicas.

Himar parece haber recuperado ya la normalidad y además de volver a entrenar en el gimnasio, ha volado a su Gran Canaria natal para pasar los días más especiales de la Navidad.

