Las deudas de Mayte Zaldivar y Julián Muñoz, al descubierto: una famosa joyería reclama su dinero

Pese a que rompieron su matrimonio hace más de dieciséis años, Julián Muñoz (70 años) y Mayte Zaldívar (62) siguen teniendo un pasado que, de alguna manera, les mantiene unidos. Y es que una conocida y prestigiosa joyería ubicada en Marbella y llamada Gómez & Molina, reclama al exalcalde marbellí y a la exsuperviviente una alta cantidad de dinero, que supuestamente continúan debiendo después de más de quince años. JALEOS ha hablado con la propietaria de este negocio.

"Julián le regaló un collar y unos pendientes nuestros valorados en unos 15.000 euros. Han pasado más de 15 años y todavía no me ha pagado. Le he enviado varias cartas certificadas, y lo que el responde a través de amigos que tienen en común, es que "espere sentada" y que no va me va a pagar", cuenta Antonia Molina, dueña de esta joyería desde hace cincuenta años.

Mayte Zaldívar, Julián Muñoz e Isabel Pantoja en Marbella. Gtres

Al margen de su versión, y tal y como consta en una sentencia del año 2013 dictaminada por la Audiencia Provincial de Málaga, Julián Muñoz realizó un pago de 52.500 a Gómez Molina Joyeros SL. Respecto a esta transferencia, el propio Julián afirmó que finalmente "no se abonó porque era amigo de la Sra. de Gómez y Molina y ésta se lo dejaba a pagar poco a poco".

La empresaria, a su vez, cuenta que cuando Muñoz trabajaba en la política mantenían una gran relación. Tanto es así que le prestaba algunas joyas a Mayte para sus grandes eventos con la jet marbellí. A día de hoy no le ha devuelto ninguno de esos lujosos complementos, como por ejemplo un Rolex, que esta recibió de manos de Julián en uno de sus cumpleaños. Así lo cuenta la joyera, quien ha querido añadir que hace poco ambas se encontraron en la calle, y Mayte, lejos de manifestar su disculpa y de arreglar sus errores del pasado, insistía en que "ellas son amigas", algo con lo que Antonia no está de acuerdo.

Antonia Molina y su hija, sucesora del negocio de joyas.

Isabel Pantoja (63) también tiene cabida en esta historia. Y es que también fue amiga en su momento de la dueña de esta conocida joyería. Aunque lo cierto es que la tonadillera también lució algunas de sus mejores piezas, sí pagó -aunque a plazos- todos los complementos de lujo que en su día adquirió. "Me da coraje ver a Isabel Pantoja dando la imagen de martir. Nos ha robado y puteado. Es muy mala gente y una sinvergüenza porque ella se quedó las joyas que le regaló Julián sin pagar nada. Hace años le escribí una carta con el corazón en la mano para pedirle que me devolviese esas joyas. Yo estaba pasando por un mal momento económico, pero aún sabiéndolo nunca me contestó".

Este medio ha querido conocer la otra versión de este asunto, y para ello ha querido ponerse en contacto con la otra parte, formada por Mayte Zaldivar y Julián Muñoz. Si bien Julián no ha contestado a la llamada, en el caso de Zaldivar no ha querido hablar sobre este tema, alegando que "estaba ocupada" en ese momento.

Hay que recordar que Muñoz, Mayte e Isabel Pantoja fueron juzgados y condenados por el 'caso Malaya', la mayor trama de corrupción conocida en un ayuntamiento de España. Mientras Zaldívar y la artista disfrutan de su libertad tras cumplir sus respectivas condenas, el exalcalde de Marbella continúa en arresto domiciliario.

Julián Muñoz en una imagen de archivo. Gtres

Además, tal y como desveló JALEOS en exclusiva, la Sección 1ª de la Audiencia Nacional ordenó el pasado mes de septiembre el embargo del 30 por ciento de los ingresos de jubilación que cobra Julián para indemnizar al Ayuntamiento del municipio malagueño. Si bien antes cobraba 1.110 euros, al abulense se le retendrán 330 euros mensuales de su pensión, con lo que pasará a cobrar cada mes 777 euros.

