La Audiencia Nacional embarga parte de la pensión de Julián Muñoz: esto es lo que cobrará

La famosa pensión de 1.110 euros de Julián Muñoz (70 años), que tanto ha cacareado en mas de una ocasión, aludiendo a que "yo cobro esta pensión gracias a que Isabel Pantoja (63 años) me dio de alta", va a ser mermada en 330 euros. Según ha podido saber JALEOS, la Sección 1ª de la Audiencia Nacional ha ordenado el embargo del 30 por ciento de estos ingresos de jubilación que cobra el ex alcalde de Marbella, condenado en distintos procedimientos judiciales, para indemnizar al Ayuntamiento del municipio malagueño.

Este nuevo varapalo judicial responde a la ejecución de la sentencia del 'caso Saqueo 2', el juicio por la ingeniería contable con la que Julián Muñoz y otros acusados se quedaron con fondos municipales y que mantiene aun una deuda con el Consistorio de 46 millones de euros.

El ex edil no se lo ha tomado nada bien. Hace solo unos días salía hecho un basilisco diciendo que "ya esta bien de lavarle la cara a personajes como Isabel Pantoja, o Jesús Gil con la serie de HBO". "Yo he cometido errores. Pero ya he pedido perdón mil veces. Yo no he metido la mano en la caja. He pagado y sigo pagando. Más no puedo hacer porque vivo de una pensión de 1.110 euros". La decisión del embargo de esta pensión la tomaron los magistrados tras solicitar los informes al centro de inserción social de Algeciras, lugar donde el ex político cumple condena.

En el 'caso Saqueo 2', por el que ahora le embargan, la Audiencia Nacional juzgó a 23 concejales del GIL en la etapa 1991-2001, así como a trabajadores de sociedades municipales, gerentes y empresarios, hasta llegar a un total de 36 personas. Para todos ellos, la Fiscalía pidió 285 años de prisión.

Muñoz pagaba solo 50 euros.

Instituciones Penitenciarias ha informado que "hasta el momento Julián Muñoz sólo ha estado abonando 50 euros por mes para saldar la deuda por la condena de 'Saqueo 2' y que en el resto de las ejecutorias, por las causas que también está condenado, 'no paga cantidad alguna'". La Audiencia Nacional también ha precisado que de los 46 millones de euros que el ex alcalde debe al Ayuntamiento de Marbella solamente ha abonado hasta el momento 1.021 euros.

La ley establece diferentes escalas para el embargo de las pensiones que sean superiores al salario mínimo interprofesional y en el caso de Muñoz, con una retribución de 1.110 euros el porcentaje a aplicar es del 30 por ciento. Por ello, al exalcalde se le retendrán 330 euros mensuales de su pensión, con lo que pasará a cobrar cada mes 777 euros.

Compañeros de procedimiento de Julián Muñoz, como Juan Antonio Roca, hasta ahora el condenado de 'caso Saqueo 2' que mayor indemnización ha pagado al Ayuntamiento de Marbella, ha pedido a la Audiencia que hagan lo mismo con el resto de los condenados. El ex asesor de urbanismo ha reclamado que se informará acerca de la ejecución de los bienes inmovilizados a Julián Muñoz. Al ex alcalde se le intervinieron una vivienda con dos garajes y trastero en la avenida Ricardo Soriano y otras cinco fincas en Marbella, tres inmuebles en Arenas de San Pedro, localidad natal del exalcalde, una embarcación y cuatro vehículos de lujo, un Land Rover, un Mercedes, un Audi y un Porsche Cayenne.

No es la primera vez que se dicta una orden de embargo de una parte del salario al ex alcalde. En el año 2009 el magistrado del juzgado número 5 de Marbella decretó el embargo de una parte proporcional del sueldo que percibía Julián Muñoz por trabajar en un chiringuito y del saldo que tenía en su cuenta para cubrir la fianza por responsabilidad civil de una pieza separada del 'caso Malaya'.

