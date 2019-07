Julián Muñoz: "Isabel Pantoja no fue la mujer de mi vida; sólo fue un calentón"

Después de la emisión del reportaje sobre la vida de Isabel Pantoja (62 años), la tonadillera siguió siendo protagonista de Lazos de sangre. Esta vez fue un plató el que se llenó de personas que conocen muy bien la vida de la artista: Juan Luis Galiacho (58 años), Luis Priego, Cristina Fernández, Isabel Gemio (58), Nieves Herrero (62) y Paloma Barrientos contertulios de un programa conducido por Boris Izaguirre (53).

Más allá de las valoraciones del documental, lo realmente trascendente de este espacio televisivo fue la entrevista en directo con Julián Muñoz (70), quien está en arresto domiciliario en Marbella por cuestiones de salud.

¿Cómo ha recibido las palabras de Isa?

Quiero adelantar que la siga teniendo cariño, fue parte de mi vida. Era una niña maravillosa, muy inteligente. La visita sucedió en Marbella, cuando salí en un permiso. Fue muy entrañable. Sigo guardándola mucho cariño.

¿Qué relación tiene con el resto de los Pantoja?

Con Kiko también conviví y no tengo nada malo que decir de él. Fue muy respetuoso y se portó bien conmigo.

¿Qué le dijo Isa Pantoja en ese encuentro?

La niña vino a verme y me dijo que por qué no volvía con su madre. Se preocupaba por ella.

Julián Muñoz en una conexión con el programa de TVE 'Lazos de Sangre'.

¿Cree que Isabel Pantoja asume su arrepentimiento?

No estoy en su mente. Lo que sí puedo decir es que ni Mayte (Zaldívar) ni ella debieran haber entrado en la cárcel al tener penas inferiores a dos años. Habría que preguntárselo al juez.

¿Se siente responsable de que Isabel haya estado ese tiempo en la cárcel?

No, en esta vida somos todos mayorcitos y sabemos lo que hemos hecho.

¿Cuándo se dio cuenta de que estaba enamorado de Isabel?

No ha sido nunca la mujer de mi vida. Fui alcalde electo sólo durante 40 días. Me creía el rey del mambo y del mundo por haber conquistado a Isabel Pantoja. Fue todo un calentón. Algo de amor habría. No era consciente de lo que estaba pasando. Se dieron una serie de circunstancias y emprendí un camino sin retorno.

¿Se arrepiente de haber estado con Isabel?

Eso no sirve de nada. ¿Arrepentido? Tendría sus cosas buenas. Si tuviera que repetirlo, no lo volvería a hacer.

Julián Muñoz e Isabel Pantoja en una imagen de archivo.

¿De qué se arrepiente más, los hechos por los que le condenaron o por su relación con Isabel?

De los hechos que me llevaron a la cárcel me arrepentí y me sigo arrepintiendo. De la relación con Isabel Pantoja también me arrepiento.

¿Cuáles fueron las últimas palabras que se dijeron y que le diría si ella estuviera aquí?

Absolutamente nada. No me gusta el teatro.

¿Isabel Pantoja no se ha portado bien con usted?

Isabel Pantoja ha ido a la cárcel. El juez sabrá los motivos, no por haber blanqueado mi dinero. La situación fue muy sencilla: cuando me meten en la cárcel, yo había cortado con mi familia y la persona que estaba en mi vida era ella. Por teléfono era todo muy bonito, pero a la hora de la verdad… Fue a Jaén una vez porque los medios decían que no me visitaba. Cuando salgo de permiso me cuentan una milonga, que no pudo venir a verme porque estaba en el dentista.

