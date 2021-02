Anabel Pantoja desata todas las alarmas en Instagram: ¿está embarazada?

Da igual que Anabel Pantoja (34 años) esté en el plató de Sálvame Diario o no; cada cosa que hace se convierte en viral. En esta ocasión, no ha sido ella quien ha colgado una fotografía en su perfil de Instagram. Ha sido su pareja, Omar Sánchez, quien ha desatado todas las alarmas.

El negro -así lo llama la colaboradora de televisión- ha publicado una imagen en la que sale acariciándole el vientre a Anabel Pantoja, una fotografía que no tiene texto, pero que si lo tuviera podría ser perfectamente el anuncio de embarazo de la pareja. Nada más colgar la publicación en su perfil de Instagram, Omar ha recibido muchísimos comentarios por parte de sus seguidores, con miles de preguntas sobre un posible embarazo.

Se entiende, no obstante, que no es un embarazo, ya que si Anabel se hubiese quedado embarazada lo comunicaría ella misma por sus redes sociales, además de su pareja, cosa que no ha hecho. Cabe recordar que la colaboradora siempre se ha mostrado en su perfil de Instagram sin complejos, y nunca ha tenido reparo en exponer su cuerpo al natural, con sus curvas. De esta manera, se trataría de una broma que ha gastado la pareja, y han decidido hacerse una fotografía. Una imagen que, se sabe, va a dar la vuelta a toda España, ya que lo que hace la sobrina de Isabel Pantoja siempre causa mucho revuelo informativo.

Anabel, más allá de la tele

Anabel y Omar tienen un importante proyecto en común. Se trata de la línea de sudaderas y camisetas y que arrasa en Internet. Así lo demuestra la plataforma y las últimas publicaciones de Anabel Pantoja, quien se ha hecho eco en sus stories de Instagram del éxito que está teniendo su más reciente colección.

La pareja lanzó su nueva línea de ropa el pasado 20 de enero y en menos de 10 días se han agotado algunas de sus prendas, a la venta en la web de Marcallao, la empresa de surf que tiene Omar Sánchez en Gran Canaria. En concreto, la colección cuenta con 10 piezas unisex, de las cuales dos de ellas ya se han vendido en su totalidad. Se trata de las sudaderas modelo Vida, en negro y blanco, y cuyo valor es de 36,50 euros. Pero estas no son las únicas que está triunfando en Internet. Otras seis están por agotarse y en la web ya advierten que son las últimas en stock.

Todos estos artículos que forman parte de la última colección han sido diseñados exclusivamente por Anabel Pantoja y Omar Sánchez y están confeccionadas en algodón y desde la talla S hasta la XXL. Para llevarla a cabo, la colaboradora de Sálvame y su novio han elegido los colores blancos, negro y gris, e ilustraciones propias de un entorno marino. Mientras que las sudaderas se venden por 36,50 euros, los dos modelos de camisetas tienen un valor de 25,50. Según explican ellos mismos en su página web, son ideales para lucirse en momentos "relajados".

El éxito de Anabel Pantoja en este proyecto de moda no solo se refleja en las ventas de sus prendas, sino también en los comentarios que ella y Omar han recibido en sus redes sociales. "Preciosas todas", "me encantan las camisas y los modelos" o "guapísima que está la colección", son algunos de los mensajes que se leen en la cuenta de Instagram de Marcallao. Además, tienen varias preguntas sobre la reposición de las piezas agotadas y la disponibilidad de estas en las tiendas de Gran Canaria. Algunos, incluso, piden artículos de la pasada colección, cuyas piezas también llegaron a agotarse.

