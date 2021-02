¿Qué posibilidades hay de que Jorge Javier Vázquez encuentre el amor en MYHYV?

Durante la emisión de Sálvame del pasado 11 de febrero, Jesús Vázquez visita el plató casi por sorpresa, lo que supuso una alegría para Jorge Javier. El encuentro entre ambos no es casual: Jesús Vázquez llevaba una caja de regalo, que contenía el trono del MyHyV, e invitaba a Jorge Javier a encontrar en el amor en el famoso dating show que ahora se emite en Cuatro. “¿Quieres ser tronista de Mujeres y hombres y viceversa?”, le preguntó de forma directa. “Piensa que sería el primer trono VIP de la historia y, además, el primero gay”, añadía, invitando al catalán a aceptar.

Jorge Javier sorprendía a todos diciendo que sí, pidiendo como condición que los chicos fuesen guapos, y hace unos días ya conocíamos a los primeros candidatos: Alberto Naranjo, Fran, Dani y David Guerrero. Algunos de ellos ya cuentan con experiencia televisiva, como por ejemplo Fran, que fue un pretendiente infiltrado en MyHyV de Claire en 2017, y que acompañó a Víctor Sandoval en su tema ‘Nachopolízate’.

La pregunta que se hacen muchos espectadores ahora es ¿logrará Jorge Javier encontrar novio en un programa de televisión? ¿Le lanzará Cupido sus flechas delante de las cámaras y vivirá un romance de larga duración? Hasta sus propios compañeros lo ponen en duda, y Kiko Hernández le dijo que cree que van a conquistarle, pero no por él, sino por su posición.

“Te quiero y no quiero que te equivoques y que te utilicen para hacer tele” le decía Hernández al presentador, que comprendía su punto de vista. “Yo lo entiendo y, a veces, también lo pienso, pero tengo que arriesgarme. Lo que te pasa en un plató te pasa también en la calle, y mucho más”, adelantaba Jorge Javier.

Ni Yurena, ni Yola ni Escassi encontraron el amor en un reality

El amor ha surgido muchas veces delante de la televisión, aunque no sea el espectador consciente de ello. Carlos Lozano y Mónica Hoyos se enamoraron mientras trabajaban en El precio justo y tuvieron una hija, y Luis Larrodera formó una familia con Laura de la Calle, a la que conoció en el plató del Un, dos, tres, por citar un par de ejemplos.

En otras ocasiones, el flechazo se ha producido delante de todos, en realities de convivencia como Gran Hermano y Supervivientes, cuando no en programas de televisión destinados a encontrar pareja.

Por ejemplo, Álvaro Muñoz Escassi estuvo al frente de I love Escassi, en Telecinco. Durante cinco semanas estuvo conociendo a un montón de chicas, y finalmente se quedó con Cristina Veiga, una coruñesa que entonces tenía 31 años. “He encontrado una mujer especial que me llamó la atención desde el primer día y que siempre ha destacado. Que sobre todo me ha hecho reír. Es inteligente, divertida y sensible. Es una mujer con carácter que sabe lo que quiere”, aseguraba el jinete en aquel momento.

Una vez se acabó el reality, el amor saltó por la ventana: no había pasado medio año cuando rompieron su relación. “Llegué a enamorarme un poco” diría ella en Sálvame, unos años después. Aseguraba que Álvaro la “cameló” tras el reality asegurándole que tendrían una relación, pero que él “no dejó de tener relaciones con otras”.

Cupido también ha intentado lanzar flechas a las celebrities de este país en First Dates. Yola Berrocal fue al programa de Cuatro para conocer a “un chico no fumador, buena persona... y macizorro”. Su cita fue Daniel, un gogó sevillano con el que se besó y aceptó tener una segunda cita, aunque nunca más se supo del muchacho, que era 16 años más joven que la mítica componente del grupo ‘Sex Bombs’.

También pasó por First Dates la cantante Yurena, que tuvo como cita a Isaías, un vecino de Torrejón de Ardoz, en Madrid, de 42 años, con el que conectó muy bien. “Eres más guapa en persona que en la tele” dijo él, al descubrir quién era su pretendiente. El programa los dejó juntos y revueltos, y parecía que entre ellos podría surgir un noviazgo de verdad, duradero.

Tras algún reportaje juntos, Yurena acudió a Sálvame a contar que habían terminado. “Me siento súper triste, nunca había vivido algo así” decía la concursante de GH DÚO y Supervivientes. Al parecer, encontró conversaciones en el móvil de Isaías en las que decía que estaba con ella para conseguir fama.

‘Sálvame’ ayudó a buscar el amor a ‘Pepicienta’

A lo largo de sus más diez años de historia, Sálvame ha tenido todo tipo de secciones. En otoño de 2019, el formato de La Fábrica de la Tele sacó su lado más casamentero para buscarle pareja a Pepa Sanz, a la que en el programa apodaban ‘Pepitator’.

La entrenadora personal (que ayudaba a Anabel Pantoja a bajar de peso) quería convertirse en ‘Pepicienta’ y para ello el programa le montó un show en el que conocería a varios hombres que estarían detrás de un biombo y con los que solo podría cruzar conversaciones.

De cinco candidatos eliminó a uno, y con los otros cuatro tuvo citas que fueron televisadas, pero no hubo mucha suerte. Ella misma tenía reservas, y cuando uno de los candidatos le dijo que venía a conquistar su amor ella le espetó “eso no se lo cree ni Dios”, quizá porque tenía un pensamiento próximo al de Kiko Hernández respecto a Jorge Javier.

Otros han aprovechado sus apariciones en Sálvame para hacer un llamamiento para encontrar pareja, aunque no sea de forma televisada. Como hizo este verano Almudena Martínez, Chiqui, que saltó a la fama por Gran Hermano, y que quería pasar página tras la separación de su marido Borja.

“Lo busco de entre 28 y 45 años. Que sea muy especial, como yo. No me fijo en un físico. Que sea trabajador y que me quiera a mí y a mis hijas porque somos un pack de tres. Que sea una persona normal, simpático y muy activo en todos los aspectos no sólo en la cama” apuntaba la que fuese reportera de Sálvame.