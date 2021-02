Todas las veces que Pedro Piqueras ha sentido vergüenza ajena por culpa de 'Sálvame'

Cuando Pedro Piqueras recogió el Premio Ondas en 2013, el Premio Nacional de Periodismo Pedro Antonio Alarcón en 2017, el Premio Eisenhower por la defensa de la libertad de prensa en Nueva York en 2018 o cualquiera de sus tres Antenas de Oro no se imaginaba que tiempo después tendría que soportar el bochorno diario al que le someten desde que el paso a su informativo de las 21:00 horas en Telecinco se lo da directamente el plató de Sálvame.

Lo que desde un principio pareció una muy mala idea, se ha convertido en uno de los momentos más esperados del día para muchos tuiteros ávidos de capturar el gesto abrupto del pobre Piqueras. El periodista no se había imaginado ni en sus peores pesadillas que a sus 65 años, después de más de 40 años trabajando en los medios de comunicación nacionales, se iba a hacer viral por la cara de asco inevitable que le ha puesto a Paz Padilla.

Ocurría el pasado lunes 8 de febrero, cuando en el plató de Sálvame se olvidaron de dar paso a Piqueras porque estaban demasiado ocupados viendo el baile de Padilla y Anabel Pantoja a ritmo del tema María José, de Enrique Anaut (Operación Triunfo), que dedicaban a la Campanario. Así, con la pantalla partida en dos, el presentador del informativo quedó retratado al no poder evitar una mueca de desprecio con la muchos se han sentido identificados:

María José y conectamos con Pedro Piqueras pic.twitter.com/UXLh5F9Wtk — Bên💫 (@gerflowers) February 8, 2021

De hecho, la cara de Piqueras se ha convertido en uno de esos memes para guardar en la memeteca y sacar a relucir cuando queramos mostrar nuestra gran disconformidad con algo:

—¡Cari, que como ya han desconfinado el pueblo, este finde viene mi madre y se queda un mes!

— pic.twitter.com/RuXKHjyJGY — Pelícano manchú 🏴‍☠️ 🇪🇦 (@Mortimer_Fu) February 9, 2021

"Qué buen gusto tiene Adriana Lastra"

Piqueras. pic.twitter.com/DHqvzxdvIb — mescojono 🇪🇸 (@mescojono) February 10, 2021

Eres old, pero así d... pic.twitter.com/tJV1sdXSXR — Aquel Coche (@Aquel_Coche) February 10, 2021

No obstante, las penurias que tiene que aguantar Piqueras diariamente no son nuevas. Desde que Telecinco tomó la decisión de prolongar Sálvame en su edición Tomate hasta las 21:00 horas para ganarle audiencia al Pasapalabra de Antena 3, el magacín le cede el testigo al director de Informativos de la cadena, unas veces con más éxito que otras.

Una de las primeras ocasiones en las que llamó la atención la transición nos remonta al verano de 2020. Aquel 25 de junio supuso una primera aparición épica de Piqueras en Sálvame al colarse en una de las ventanas mientras los colaboradores seguían a lo suyo y la única que se dio cuenta fue Lydia Lozano:

Momentazo en #SalvameTomate.



Aparece Piqueras riéndose en una ventana mientras los colaboradores hablan de quién podría dedicarse a ser Pretty Woman. pic.twitter.com/mEcjmsFBxR — M 📺 (@casasola_89) June 25, 2020

Ya con Piqueras de vacaciones, más de un mes después de aquello, el siguiente en sufrirlo fue Roberto Fernández. En este fragmento se constata lo que cualquier manual de periodismo lleva décadas divulgando: en Televisión no se puede pasar como si tal cosa de los asuntos triviales y el tono festivo que predomina en Sálvame a la seriedad y, en ocasiones, el dramatismo que la realidad narrada en un informativo requiere sin una transición lo suficientemente potente, que separe ambas cosas.

Aquel 7 de agosto, después de la terrible explosión que sacudió Beirut (Líbano), fue Nuria Marín la encargada de dar el paso (si es que se puede decir que lo haya dado) mientras bailaba alegremente:

Las chapuzas de telecinco .... pic.twitter.com/zjikohKENS — mary (@maryvarelaGH) August 7, 2020

Pero si esto les ha hecho sentir un escalofrío de vergüenza ajena en la nuca, no se pierdan el alegato totalmente innecesario sobre la trayectoria y profesionalidad de Piqueras que hizo el 22 de septiembre, con total condescendencia, Raquel Mosquera. Eso sí, al menos hay que admitirle que demostró mucho más respeto que el resto:

📺 Ha vuelto a pasar 😳



Surrealista transición de 'Sálvame' a 'Informativos Telecinco' con Raquel Mosquera alabando a Piqueras 😂 pic.twitter.com/szq9yxA3E1 — La Guerra de los Medios (@GuerraDeMedios) September 22, 2020

Tan solo un mes más tarde volvieron a chirriar las mandíbulas de los espectadores. Mientras Jorge Javier bromeaba con una Patiño furiosa que se quería ir y se metía en el plano, entre la típica estampa bucólica del resto de colaboradores, Piqueras tomaba la palabra para hablar del "récord dramático absoluto de contagios en España" durante la segunda ola:

- Chelo de fondo mientras la escayolan.

- Mermelada pendiente de que su ego salga en plano.

- Patiño cabreada como una mona.

- Piqueras: récord dramático absoluto de contagios en España.



Es que me meo😂 pic.twitter.com/9BYwMJrfaT — Sword (@SwordGH) October 22, 2020

El 2021 tampoco trajo cambios consigo para el bueno de Piqueras al que no le queda otra que resignarse y rezar porque llegue pronto la jubilación o la sensatez a los jefes de Telecinco. Fue el 12 de enero cuando se vivió la que nos parece ya el culmen del surrealismo de este género chico que estamos despedazando aquí. Anabel Pantoja completamente desnuda, sentada en la nieve para imitar a Pedroche, es quien da paso:

Ahora ya sí. Pedro Piqueras, Informativos Telecinco. Buenas noches. pic.twitter.com/2bil568Rc0 — Adrián Rodríguez (@AdriRdzz) January 12, 2021

Debió de quedarle a la mujer una espinita con el tema porque el 1 de febrero fue ella quien avisó al director, con rima incluida, que era el tiempo del informativo:

La justificación de Corredera

Carlota Corredera, exdirectora del programa y presentadora del espacio en algunas ocasiones, también protagonizó en mayo de 2020 una cuestionada transición a Piqueras por la que ella sí pidió disculpas, al menos. Ahora, en su paso por el programa Buenismo bien de la SER ha hablado de los polémicos pasos al informativo y asegura que no están previstos y responden a "accidentes", pero a la periodista le parecen "una fantasía".

Ha afirmado que "a mí Piqueras no me ha dicho nada del tema de las transiciones" y explica, en referencia al episodio con Padilla, que"estoy convencida, porque he dirigido, de que Alberto, que era el director, estaba gritando: '¡Paz, de paso a Piqueras! ¡Paz, da paso a Piqueras! Y Paz, que estaba bailando la canción, no estaría escuchando nada", añadiendo que "son los riesgos que corres cuando no pones una cortinilla".

Ella, que le tocó estar al frente de Sálvame justo al día siguiente del famoso incidente, optó por asegurarse de que lo hacía con la seriedad requerida: "Compañeros, si me lo permitís, ahora nos vamos a poner serios, que llega Pedro Piqueras con Informativos Telecinco, con noticias muy tristes, por desgracia. Adelante", despidió la presentadora con bastante más talante.

Piqueras, ¿fan de Sálvame?

A ver si al final Piqueras va a ser fan del programa y su gesto de desprecio fue malinterpretado, ¿se imaginan? Además de lo que ha dicho Corredera, sabemos que el periodista ha visto Sálvame al menos una vez. Aquel día estaban cuestionando que Lydia Lozano fuese licenciada en Periodismo. "Yo no recuerdo verte por las aulas de la facultad", le decía un Antonio Montero con muy mala baba.

La colaboradora aclaraba que no iba a mostrar su título "por orgullo, no lo hice en mi peor momento profesional... Voy a hacerlo ahora". Sin embargo, sí confesó que había hecho la carrera con Pedro Piqueras, al que mandó un beso. Tiempo después, María Patiño confirmaría que el presentador había llamado a la dirección del magacín para decir que "la recuerda perfectamente de los años que coincidieron en la facultad".

No sólo Sálvame

Para dar por finalizado este repaso al top de bochornos, tenemos que aclarar que este tipo de transiciones no son exclusivas de Sálvame, sino que han ocurrido con otros espacios de la misma cadena. Eso sí, no al mismo nivel. Sin ir más lejos, el pasado 20 de enero le pasó a Sonsoles Ónega en Ya es mediodía cuando quiso ceder el testigo a David Cantero:

📺 Hoy Telecinco nos ha dejado otro peculiar paso a Informativos.



David Cantero no ha podido evitar reírse 😂 pic.twitter.com/xLZe7WHAzU — La Guerra de los Medios (@GuerraDeMedios) January 20, 2021

Un "hasta luego Maricarmen" con el que, entendemos a Cantero, era imposible no esbozar una sonrisa.