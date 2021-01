1 de 12

La hija de Vicky Martín Berrocal ha compartido esta imagen en la que se le ve posando desde el spa del Hotel Wellington en Madrid. En esta luce un bañador en color nude que también lució hace unas semanas en Canarias y que engañó a sus seguidores, ya que en un primer vistazo pensaron que la influencer estaba totalmente desnuda. Esta vez no ha ocurrido lo mismo, pero la foto, que ya supera los 6.000 'me gusta' no ha dejado de conquistar a sus followers, quienes le han dejado comentarios en los que destacan su belleza.