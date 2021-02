Enrique San Francisco, ingresado por una neumonía bilateral severa

El actor Enrique San Francisco (65 años) se encuentra ingresado, desde hace tres semanas, en el Hospital Clínico de Madrid como consecuencia de una neumonía bilateral severa. Una afección respiratoria que tiene muy preocupados a todos los miembros de su entorno más cercano, ya que salud no atraviesa su mejor momento desde hace casi un mes.

El pasado 12 de enero, se suspendía su función La penúltima, que debía haber tenido lugar en la localidad vasca de Getxo. Unos días más tarde, el 23 de ese mismo mes, desde la organización explicaban que San Francisco no podía subirse a las tablas por "problemas de salud". Sin dar mayores explicaciones. Ahora, se ha conocido que lleva tres semanas hospitalizado en el centro médico de la capital, en el barrio de Chamberí, muy cercano al domicilio en el que residió hasta que, por problemas económicos, lo perdió en 2019.

Enrique San Francisco duranta la presentación de 'Qué fue de Jorge Sanz'. Gtres.

Por el momento, tal y como ha explicado la revista Diez Minutos, se desconoce si esta enfermedad a la que está haciendo frente está relacionada con un positivo por la Covid-19 o si deriva de todos los problemas que ha tenido en los últimos años, en parte, debido a la vida que ha llevado. Unas experiencias vitales sobre las que no ha tenido reparos nunca en hablar. Nunca ha ocultado que tuvo adicción, en los años 80, tanto a la heroína como a la cocaína. Una relación con las sustancias que le llevó a que su romance con Rosario Flores (57), con quien salió por aquella época, se terminara. En 2002, sufrió un aparatoso accidente de tráfico que le llevó a estar más de un año sin poder moverse, y a necesitar silla de ruedas un tiempo después.

Una vida alocada

El año pasado, durante la presentación del docureality, emitido en Flooxer (dentro de la plataforma Atresplayer), Follow San Francisco manifestó de manera sincera: "Me tachan de drogadicto, juerguista y mujeriego. Y todo es verdad". Tampoco ha escondido nunca las penas económicas. "He generado muchos miles de euros a lo largo de mi vida, generalmente todo lo que entra ya lo tengo invertido; me gusta vivir al día, al segundo, nunca se sabe cuándo va a venir el hostión", relató en junio de 2019 en El Hormiguero.

Una sinceridad con la que, a principios de ese 2019, contaba en Sábado Deluxe que llevaba un año y medio viviendo en un hotel (el Princesa de Éboli, en la localidad madrileña de Pinto) después de que le hubiesen quitado la casa por problemas de liquidez. San Francisco advertía que, si bien había recurrido a este plan alternativo, ya estaba buscando un alquiler más económico para poder empezar una nueva vida.

