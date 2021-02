Cristina Pedroche hace públicos los graves insultos que recibe en las redes y anuncia que demandará

Que Cristina Pedroche (32 años) despierta tantas simpatías como antipatías no es nada nuevo. De hecho, cada vez que se pone delante de la audiencia de Telecinco para presentar las campanadas, es juzgada y tiene que hacer frente a las críticas (muchas de ellas excesivas) en las redes sociales. Y lo aguanta o, al menos, lo sobrelleva. Pero lo que no está dispuesta a dejar pasar son los graves insultos que está recibiendo por parte de una cuenta anónima de Instagram.

"Cerda", "travelo", "puta", "gorda" "de comer suelo a comer pollas, vaya cambio, roja de mierda", "hija de puta, ojalá el cáncer te coma"... Estos son algunos de los comentarios que ha mostrado, junto a la identidad de la cuenta de la que provienen, y escribiendo dos mensajes sobre los vídeos en los que muestra este acoso que está sufriendo cada vez que sube una imagen a su perfil.

"Os digo que ya está bien. Que aguante todo esto no significa que no duela", es el primero de esos mensajes, con el que abre sus sentimientos y deja claro que, aunque no tenga tiempo material para responder a todo este tipo de comentarios hirientes, le llegan y le merman la moral.

A continuación, en un segundo vídeo en el que, haciendo scroll muestra todos esos mensajes directos, privados, en los que está recibiendo esta serie de calificativos groseros, advierte que su paciencia ha llegado ya al límite y que, desde este momento, tomará las acciones necesarias ante las autoridades pertinentes para frenar esta espiral.

Pedroche ha hecho públicos algunos de los insultos recibidos en las redes. RRSS

"A partir de ahora, no solo restringiré cada comentario de odio, sino que también denunciaré. Creo que es la única forma que tenemos para que esto, de una vez por todas, acabe", son las palabras con las que, a la vez anima a todos esos rostros famosos que viven estas experiencias tan desagradables, día a día, a ponerse en marcha para frenarlo.

Cristina lleva años soportando este tipo de comportamientos por parte de quienes se escudan en el anonimato para hacer la vida imposible, de manera irracional, a una infinidad de famosos que ya han actuado de manera similar a la de la vallecana. Su pareja, David Muñoz (41), ya dio la cara por ella a finales de 2019, cuando otro usuario de la misma plataforma llegó a desearle que la violaran. El cocinero mostró, como ahora ella, los mensajes que esta había recibido, añadiendo un comentario de que le daban pena.

