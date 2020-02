San Valentín: estos son los 14 solteros ricos y famosos más codiciados de España

Ya ha llegado Cupido y con él, el listado de las personas solteras más deseadas en la actualidad. Catorce nombres como para cada uno de los días hasta llegar al 14 de febrero, la fecha más importante del año para celebrar el amor. Los famosos, al igual que el resto, sienten y padecen, por eso también necesitan enamorarse, tener mariposas en el estómago y desear que alguien les haga caso. JALEOS ha elaborado un lista con los 7 hombres y las 7 mujeres más conocidos para conocerles mucho más íntimamente.



1. Luis Medina

Luis Medina es hijo de Naty Abascal y Rafael Medina. Gtres

Es el hijo pequeño de Naty Abascal (76 años) y de Rafael Medina y Fernández de Córdoba, duque de Feria. Tan atractivo y elegante como su madre y su hermano, de momento no ha tenido suerte en el amor. En el pasado se le ha relacionado con mujeres guapas y millonarias, como Amanda Hearst (36), Alejandra de Rojas (38) o Priscilla de Gustin (38).

A pesar de haberse criado entre algodones y de haber jugado en el palacio de Pilatos, uno de los edificios más bellos de la capital hispalense, Luis Medina (39) se considera un chico normal. Tanto que hasta su madre se disgustó en cuanto supo que se había tatuado. Tiene una educación exquisita que ha transcurrido en internados y centros de élite en España, Inglaterra y Estados Unidos. De pequeño, ya se codeaba con Carolina Herrera (81), Óscar de la Renta y Valentino (87). Sin duda, la mujer que le robe el corazón tendrá que estar a su altura.

2. Pepe Barroso Silva

Pepe Barroso trabaja como modelo para una de las agencias más importantes. Gtres

Su relación más mediática fue con la actriz argentina Martina Stoessel (22) entre 2016-2018. Durante su adolescencia jugó en el Real Madrid, pero lo dejó para estudiar gestión empresarial y relaciones internacionales en UCLA, una de las universidades más prestigiosas de California. Es el primogénito del empresario Pepe Barroso ‘Don Algodón’ y de Mónica Silva. Pepe Barroso Jr. (22) tiene dos hermanos pequeños, Jaime (17) y Felipe (16).

Su belleza no ha pasado inadvertida y ya ha hecho sus pinitos como modelo. De hecho, ha fichado por una de las agencias más importantes del mundo, Wilhelmina de Nueva York. Su pasión por seguir aprendido le ha llevado a crear su propia firma de moda, Blinded Soul. También se está abriendo camino como actor y se le ha visto recientemente en un pequeño papel en Alta Mar.

3. Javier Ballesteros

Javier Ballesteros es hijo del golfista Severiano Ballesteros. Gtres

Nacido en Santander hace 29 años, es el hijo mayor de Carmen Botín –hija del poderoso banquero Emilio Botín- y del golfista ya fallecido Severiano Ballesteros. Al igual que su progenitor, el joven también juega al golf, es licenciado en derecho y desea llegar a lo más alto en los greens.

Es un joven atractivo, responsable, discreto y honrado. Unos valores que siempre le han intentado inculcar sus progenitores. Es también un gran amante de la naturaleza, le encanta ir a pescar, montar en bicicleta y nunca le ha gustado el mundo de la banca.

4. Mirko Sajonia-Coburgo

El joven es un amante de los deportes acuáticos. Gtres

El primogénito de Kubrat de Bulgaria (54) y Carla Royo-Villanova (49) tiene 24 años y aspira a trabajar como cirujano cardiotorácico. Le encantan los deportes acuáticos, especialmente el surf, y le chifla bailar al ritmo de Taburete. El nieto del rey Simeón de Bulgaria (82) es atractivo, gentil, amable, inteligente y galante.

Aviso a navegantes. El joven tiene gustos caros. Es un forofo de los coches de lujo, sobre todo, los Lamborghini, y le encanta esquiar en Formigal y Baqueira. Quizás, un aspecto negativo es que le gusta demasiado la caza. El año pasado ejerció de cavalier en el Baile de Debutantes de París junto a la condesa Gabrielle de Pourtalès.

5. Andrés Velencoso

Andrés Velencoso acaba de romper con la presentadora Lara Álvarez. Gtres

En una ocasión, confesó: "Las mujeres tienen miedo de acercarse porque piensan que al ser modelo voy a tener el listón muy alto. Por eso, casi siempre acabo solo cuando salgo de noche". Para el top model de Tosa de Mar, que saltó a la fama internacional de la mano de Jennifer López (50) gracias a una campaña de Louis Vuitton, la discreción es fundamental.

Por la vida de Andrés Velencoso han pasado mujeres hermosas e importantes. Su relación más larga ha sido con la cantante australiana Kylie Minogue (51), aunque en su lista de amores hay otros nombres como el de Úrsula Corberó (30), Lara Álvarez (33), Maria Sharapova (32) o Luz Cipriota (34). A sus 41 años, el modelo tiene los pies en la tierra –ayudaba en el restaurante familiar de la Costa Brava-, tiene un carácter afable, es algo tímido, muy presumido y solidario.

6. Miguel Ángel Silvestre

Miguel Ángel Silvestre es uno de los solteros más deseados del país. Gtres

Desde que interpretara al Duque en la serie Sin tetas no hay paraíso, Miguel Ángel Silvestre se convirtió en uno de los hombres más deseados de nuestro país. Tiene 37 años, nació en Castellón y, de momento, nadie ha conseguido amarrarle el corazón de forma definitiva. Por sus brazos han pasado Belén López (49), Blanca Suárez (31) o Albania Sagarra (26).

Le da pudor hablar de su vida privada, es obsesivo en el trabajo, le encanta viajar y si alguna chica le quiere conquistar, he aquí un secreto: hacer soffing para ver algunas series como Homeland, Breaking Bad o Mad Men. Y algo que deben saber: le encantaría ser papi porque cada vez que está con sus sobrinos se le despierta el instinto de la paternidad.

7. Miguel Bosé

Miguel Bosé siempre ha llevado su vida amorosa en la más estricta intimidad. Gtres

El cantante hispano-panameño afincado en México está soltero y sin compromiso. Tras su escandalosa ruptura con Nacho Palau (50), se ha atrincherado en su refugio para evitar enfrentarse con la prensa. De cara a la prensa del corazón, Miguel Bosé siempre se ha comportado de forma maleducada, agresiva e insultante. Extremadamente celoso de su intimidad, se le conocen muy pocos romances.

A sus 63 y con cuatro hijos, Miguel anhela la paz interior. El hombre o la mujer que se junte a él tendrá que tener el aguante suficiente para soportar sus temibles cambios de humor y aguantar su apretada agenda profesional. Se espera que gran parte de su vida privada se haga pública a través de su gran amigo Boris Izaguirre (54), encargado de realizar el guión del biopic sobre su vida.



8. Ana Obregón

Ana Obregón está centrada en apoyar a su hijo durante su enfermedad. Gtres

Aunque actualmente su corazón está en modo pausa debido a la enfermedad de su hijo Álex (27), no hay que olvidar que la presentadora y actriz es uno de los mejores partidos de la prensa rosa. Hija del empresario Antonio García, constructor de la urbanización de lujo de La Moraleja, Ana siempre ha hecho de su capa un sayo. Visceral, independiente y alocada, decidió aparcar su vocación bióloga para ser actriz y presentadora.

Divertida, fantasiosa, generosa, caprichosa, pija, adicta a la cirugía plástica y trabajadora, Ana Obregón es una perita en dulce para quien logre conquistarla. Eso sí, es muy exigente con los hombres. Le suelen gustar más jóvenes, cachas y guapos. Con 64 años muy bien llevados, 'Antoñita la fantástica' –apodo por el que se la conoce- no ha renunciado al amor verdadero tras sus relaciones con Fernando Martín, Darek, Suker (52), Israel Lancho (40) o Alessandro Lequio (59).

9. Victoria Federica

Victoria Federica es amante de las fiestas y las compras. Gtres

A sus 19 años, la nieta mayor de los reyes eméritos Juan Carlos (82) y Sofía (81), está dando mucho de qué hablar con sus compañías masculinas. Como cualquier joven de su edad, le gusta la juerga e ir de compras, pero su rango le obliga a ser discreta. Una cualidad que le trae sin cuidado cuando recientemente se gastó 6.000 euros en Sevilla en caprichos.

Su rancio abolengo le podría deparar un futuro con algún otro miembro de la realeza o la aristocracia europea. Sin embargo, en las últimas décadas, los matrimonios de estas grandes familias ya suelen ser por amor. De ahí que a la joven se le haya visto en compañía de jóvenes de otras condiciones sociales como el DJ Jorge Bárcenas (21) o el torero Gonzalo Caballero (27).

10. Infanta Elena

Elena de Borbón sigue soltera desde su separación de Jaime de Marichalar. Gtres

Tras divorciarse de Jaime de Marichalar (56) en 2009, la hermana del rey Felipe VI (52) no ha vuelto a rehacer su vida sentimental. Uno de los rumores más persistentes tras la ruptura fue su supuesta relación con Ángel Villamor, traumatólogo del rey emérito. En el pasado, su corazón estuvo latiendo con fuerza por jinetes y aristócratas de la talla de Luis Astolfi, Jorge de Habsburgo, Felipe Zuleta, Fernando Garrido o Alfredo Fernández-Durán.

Posee un carácter fuerte, directo, seco, muestra sus sentimientos abiertamente y es una madre muy protectora. El hombre que la conquiste tendrá que lidiar bien con su temperamento, otorgarle caprichos caros a los que le acostumbró Marichalar y, sobre todo, que congenie con sus vástagos. ¿Lo conseguirá a sus 56 años?

11. Tamara Falcó

Tamara Falcó aún no ha encontrado a su hombre ideal. Gtres

Es tan tierna y divertida que parece mentira que aún no haya encontrado al hombre de su vida. Como dirían algunos, está para enmarcarla. La única hija soltera de la socialité Isabel Preysler (68) y del marqués de Griñón aún no ha encontrado la horma a su zapato. A sus 38 años sigue siendo una persona inocente, divertida, ingenua, elegante, inteligente, natural y con un hablar muy pijo del que hace gala y es muy consciente.

Su madre siempre tiene que dar el visto bueno a los chicos que se le acercan. Por eso, hasta el momento había dado el beneplácito a Alberto Comenge Barreiros, Marco Noyer, Bartolomé Fierro March, Tommaso Musini o Enrique Solís, hijo de Carmen Tello (64), la confidente de la duquesa de Alba.

12. Tana Rivera

Tana Rivera es hija de Eugenia Martínez de Irujo y Fran Rivera. Gtres

A pesar de su juventud, la única hija de Eugenia Martínez de Irujo (51) y Fran Rivera (46) ha acaparado la atención de la prensa rosa por su belleza y linaje aristocrático. De momento, es una joven risueña, alegre, discreta y no muy buena estudiante, ya que llegó a suspender la selectividad en dos ocasiones. Siguiendo los consejos de su madre, la joven de 20 años se ha decantado por estudiar Administración de Empresas en Madrid y ha empezado a trabajar en la discográfica de un gran amigo de la familia, Pepe Barroso. No en vano, el marido de Eugenia, Narcís Rebollo (49), es presidente de Universal Music en España y Portugal y, en el futuro, le podrá ayudar eficazmente.

El año pasado rompió con su novio Curro Soriano y en los últimos meses está saliendo con otro deportista, Quique González de Castejón.

13. Mónica Naranjo

Mónica Naranjo se separaba el año pasado de Óscar Tarruella. Gtres

La cantante de Figueras, de 45 años, es una de las mujeres más deseadas del panorama nacional e internacional, sobre todo, en México, donde vivió muchos años. Apodada 'La pantera de Figueras', ha tenido dos relaciones importantes en su vida. La primera con su productor, Cristóbal Sánsano (54), y la segunda con el mosso d’Esquadra Óscar Tarruella (49), de quien se separó hace casi dos años.

Si queréis conquistarla, aquí van unos consejillos: han de ir perfumados, arreglados, con ropa interior bonita y, sobre todo, han de tener en cuenta que ver a un hombre en calzoncillos y calcetines le parece lo más antierótico del mundo. Pero cuidado, porque en septiembre del año pasado Mónica Naranjo conoció al escritor Laín García Calvo. Quién sabe, igual hay alguna oportunidad en el aire.

14. Rosalía

Rosalía mantuvo una relación con C. Tangana antes de alcanzar la fama. Gtres

Es el último gran fenómeno de la música española que está triunfando en los festivales y entregas de premios más importantes del planeta. Con 26 años, esta catalana de San Esteban de Sasroviras (Barcelona) es una mujer empoderada que lucha contra el machismo, la posesión y el control. Como icono millennial, todo lo que haga o diga la cantante se disemina a gran velocidad por las redes sociales.

Le encanta arriesgar, odia estancarse, adora la música andaluza, se considera una persona sensible y le gusta mostrar su fortaleza. Detrás de sus looks estrambóticos se esconde una mujer fuerte que no le tiene miedo a nada. Uno de sus novios más conocidos ha sido el rapero C. Tangana (29).

[Más información: Sabina, las cinco mujeres (que se sepa) a las que enamoró y su fidelidad por Jimena durante 20 años]