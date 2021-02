Letizia, ¿acierta o falla con sus canas?: la opinión dividida de los expertos

Letizia (48 años) ha decidido dejarse la melena al natural. Así lo ha demostrado en sus últimos actos en los que sus canas han acaparado toda la atención de su estilo. Aunque no es la primera vez que lo hace, este signo de madurez nunca había sido tan notorio como ahora. Pero ¿la Reina está acertando o fallando con esta nueva apuesta? Para saberlo, JALEOS ha contactado con algunos expertos, quienes han analizado todos los detalles del nuevo look de la mujer del rey Felipe (53), teniendo en cuenta su edad, sus rasgos y las tendencias del momento.

El peluquero David Martínez aplaude la decisión de Letizia, ya que es una manera de darle personalidad a su cabello. En su opinión, a día de hoy las canas son su acierto y por ello invita a la Reina a mantener esta línea. No solo por su estilo, sino también por el mensaje que transmite a España. "Refleja lo que ella es y lo que merece en este momento nuestro país, actitud", ha asegurado el experto a este periódico. Sus palabras coinciden con las del CEO de CoolHunting Madrid Comunicación, Jesús Reyes, para quien la experiodista es "consciente de que ahora debe ejercer otras labores más funcionales". Así, según el estilista, la asturiana "marca con su nuevo look una nueva etapa en la que lo práctico, lo natural y la experiencia son sus prioridades".

La reina Letizia hace unos días, cuando presidió el X Foro contra el Cáncer. Gtres

Jesús Reyes, en su análisis, también hace énfasis al carácter de Letizia. "Para lucir las canas hace falta una fuerte personalidad y, sin duda, la Reina puede presumir de ello", explica el estilista que, además, halaga su nuevo estilo. Y es que, si bien llevar algunos mechones en color blanco no está bien visto por un grupo, de acuerdo con los expertos, hoy se concibe como una apuesta trendy y un símbolo de empoderamiento.

"Muy pocas mujeres se atreven a lucir de forma natural sus canas. Es un signo natural que, impuestos por las tendencias en estética y belleza de los últimos años, se ha tendido a eliminar a golpe de tinte", explica Jesús Reyes antes de hacer referencia al mensaje intrínseco de la melena de la Reina. "El pelo blanco es sinónimo de elegancia, sabiduría, madurez, naturalidad y sofisticación", asegura. David Martínez concuerda con esta idea y comenta que aunque las canas han estado asociadas a la edad o la dejadez, es un hecho que por años "se escondieron por el que dirán". Pero hoy, en palabras del peluquero, "son el reflejo de una mujer actual, que pisa fuerte y que no tiene miedo a mostrarse como es".

Letizia, este martes, presumiendo de personalidad en los premios APM en Madrid. Gtres

Sin embargo, no todos piensan igual. Según el peluquero William Artiles, a Letizia las canas le suman edad. No solo por la connotación que estas han tenido a lo largo de los años, sino también por la apariencia física de la Reina. Este asegura que el pelo blanco, aunado a su delgadez, "la hace ver más adulta". Por la forma de sus ojos, algo hundidos, el experto comenta que lo ideal para la mujer de Felipe VI sería mantener su acostumbrado tono, que tiende hacia los marrones o miel oscuro. No obstante, él no descarta en su totalidad el nuevo look de la consorte. De querer seguir llevando las canas, le aconseja "acompañarlas de un corte menos clásico y más vanguardista".

Su ejemplo 'royal'

Letizia no es la única royal que ha demostrado tener una gran personalidad por dejar visible los signos de la edad. De acuerdo con Jesús Reyes, la Reina de España podría haber tomado como ejemplo a Carolina de Mónaco (64), quien desde hace un tiempo lleva su melena "repleta de preciosas canas".

Aunque ya Letizia había presumido de pelo blanco con anterioridad, ha sido en sus últimas apariciones donde se ha hecho más evidente su preferencia por la naturalidad. Lo mismo ocurrió con la Princesa monegasca. Fue el pasado mes de noviembre, durante los actos conmemorativos del Día Nacional de Mónaco, cuando Carolina mostró públicamente sus numerosas canas.

