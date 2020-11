2 de 6

Como la mayoría de actos institucionales -o no- de este 2020 desde el pasado mes de marzo, la celebración monegasca ha estado marcada por la pandemia. No han faltado las mascarillas, el número de asistentes ha sido más reducido que en años anteriores, aunque no ha sido el coronavirus una excusa para no sacar los grandes diseños del vestidor real. La princesa Charlène ha impactado luciendo un abrigo largo de seda hasta los pies en color negro. Tanto el filo de la prenda principal que conducía hasta un original cuello chimenea como el bolso, un 'clutch' de mano, eran de color frambuesa. Pura elegancia y 'glamour'.