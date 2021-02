La reina Letizia, un ejemplo de estilo para los italianos

Desde que comenzó la pandemia, Letizia (48 años) se ha mostrado muy ahorrativa en lo relativo a sus atuendos. En los últimos meses la austeridad ha sido una constante en la Reina, quien en muchos de sus actos ha apostado por looks reciclados. No obstante, no ha dejado de dar lecciones de estilo en cada una de sus salidas. Al menos, según la prensa italiana.

"Con estilo working girl, en versión casual chic o en una recepción en el Palacio Real, la esposa del rey Felipe (53) luce outfits para ser admirada", asegura el portal italiano oggi.it, haciendo referencia a algunos de los atuendos que llevó Letizia durante el primer mes del año 2021.

Letizia con un 'look oversize' de Hugo Boss. Gtres

En concreto, la web ha destacado tres estilismos. El primero, el traje gris oversize que lució para presidir una reunión del Consejo Estratégico del Proyecto 'Mujer e Ingenieria' y que está firmado por Hugo Boss. Si bien era un outfit repetido y un tanto holgado -a pesar de estar hecho a medida-, la prensa del país transalpino lo ha catalogado como una look para admirar. Letizia combinó esta prenda con unos botines de piel azabache y punta redonda de la misma casa alemana. Para protegerse del frío apostó por un abrigo beige de Felipe Varela. Como joyas: pendientes de aro y su inseparable anillo de Karen Hallam.

Letizia, con un 'look total black', marcado por el 'blazer' que estrenó en el confinamiento. Gtres

El segundo, el que llevó el pasado 20 de enero durante una reunión que presidió en la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER). Ese día Letizia apostó por un look total black y, siguiendo su línea sobria y austera, volvió a vestir un blazer que estrenó meses atrás en una de las videollamadas que hizo desde su despacho en la Zarzuela. Esta prenda, también de Hugo Boss, la combinó con un jersey de punto y unos pantalones de vestir básico. Entonces, lo que más llamaba la atención de su atuendo eran un sus zapatos: unas bailarinas de la misma marca germana, decoradas con un sencillo lazo.

Por último, el portal italiano ha hecho referencia al estilismo que llevó la mujer del rey Felipe en la recepción del cuerpo diplomático. Un outfit mucho más colorido si se compara con sus apuestas anteriores. Para este acto, en el que acompañó al monarca en el Palacio Real, Letizia se decantó por la misma pieza que estrenó en la Pascua Militar de 2020: un vestido tipo abrigo de silueta wrap y en azul klein, decorado con un botón dorado a la altura de la cintura. Además, según oggi.it "súper chic, escote en pico y raja sexy". Como calzado, la consorte se decantó por sus conocidos salones de Nina Ricci en piel navy. En cuanto a las joyas, apostó por unos pendientes de diamantes y el anillo de Karen Hallam. Pero más allá de su atuendo, lo que más ha destacado la prensa italiana de este estilo ha sido su peinado: un moño tipo bailarina que dejaba su rostro al descubierto.

Felipe VI y Letizia, en la recepción del cuerpo diplomático en el Palacio Real. Gtres

Esta no es la primera vez que el portal italiano reseña el buen gusto de la experiodista al momento de vestir. Al igual que ahora, a finales de 2020 recopilaron una serie de estilos que, en su opinión, eran admirables. "Letizia está de moda. Los últimos looks del año de la reina de España son tendencia", comentaban. Entonces, este portal web también mostraba una cierta similitud con la princesa Diana de Gales por el outfit que lució en su visita a Honduras el pasado mes de diciembre. "Camisa blanca, pantalón beige, chaqueta y botas de cordones de Panama Jack que se agotaron de inmediato. Mucha gente la ha comparado con la inolvidable Lady Di en su viaje a Angola para dar a conocer las minas antipersona", escribían.

