Letizia, entre las 'royals' más austeras: la cantidad de dinero que gastó en ropa en 2020

Letizia, con varios de los 'looks' que estrenó en 2020, en un fotomontaje de JALEOS.

Durante el 2020, Letizia (48 años) se mostró muy ahorrativa en lo relativo a sus estilismos. En el año marcado por la pandemia del coronavirus, la austeridad fue una constante en la Reina, quien en muchos de sus actos apostó por looks reciclados. No obstante, en los últimos 12 meses, la consorte destinó parte de su dinero a la moda. Eso sí, fue un presupuesto inferior al del 2019.

De acuerdo con el portal británico UFO No More, la Reina gastó aproximadamente 15.892 euros, teniendo un promedio por pieza de 283 euros. Según explican, la cantidad ha sido calculada tras haber considerado tres categorías: piezas que no han sido identificadas, prendas personalizadas o en las que se desconoce su precio y estilos en los que se puede identificar su marca y coste.

Cuatro 'looks' de estreno que llevó Letizia en verano. Gtres

UFO No More señala que su cálculo se extrae de la división del coste de las piezas para las que se conoce el precio, entre el valor de las mismas. Siguiendo estas métricas han concluido que, en el año de la austeridad, la inversión de Letizia en términos de estilo fue de 34.573 euros menos que en 2019. Así, se ha posicionado en la décima posición en una lista que analiza los gastos de 14 royals en cuanto a moda se refiere.

Por encima de la reina de España se encuentra Charlene de Mónaco (42), en primer lugar, seguida de Kate Middleton (38), Meghan Markle (39), Máxima de Holanda (49), María de Dinamarca (48), Sofía de Suecia (36), Sofía de Wessex (55) y Victoria de Suecia (43). Por debajo de la periodista asturiana están Mette Marit de Noruega (47), la princesa Eugenia de York (30), Magdalena de Suecia (38) y Beatriz de York (32).

Letizia lució la mayoría de sus piezas de estreno en los meses de verano, cuando llevó a cabo una intensa gira por las 17 comunidades autónomas, en compañía del rey Felipe (52) y tras varias semanas de confinamiento, debido a la crisis sanitaria. En la temporada estival, la Reina apostó por una especie de uniforme, compuesto por vestidos de estampado floral y coleta alta, que llamó la atención por un tipo de calzado que se convirtió en su obsesión: las alpargatas.

Felipe, junto a Letizia, que en julio estrenó este jersey de Massimo Dutti. Gtres

En su recorrido por España, la madre de Leonor (15) y Sofía (13) confió en cinco marcas con las que mostró su orgullo por la confección española y la artesanía patria. Así, eligió a Macarena Shoes (Arnedo, La Rioja), Castañer (Girona, Cataluña), Calzados Picón (Caravaca de la Cruz, Murcia), Mint&Rose (Elda, Alicante) y Uterqüe (Inditex) para calzarse. Gran parte de sus outfits veraniegos de estreno, también estuvieron firmados por tiendas locales. Vintage Ibiza, Adolfo Domínguez, Mango, Uterqüe o Zara fueron algunas de las firmas que la acompañaron en su recorrido por España.

Pero después de estos meses de estreno llegó la austeridad máxima. Durante el otoño Letizia no innovó con sus looks. A todos sus actos asistió con prendas recicladas que ya había lucido en ocasiones pasadas. Algunas, incluso, a comienzos de año. En este período solo sumó a su armario unos salones de piel en color gris, que lució el 30 de noviembre en los Premios Rey Jaime I, mientras Felipe VI se encontraba en cuarentena en la Zarzuela. Entonces, los combinó con un conjunto dos piezas de Carolina Herrera, que se ha convertido en una de sus prendas fetiches.

Letizia, con un traje de pantalón y chaqueta de Hugo Boss, que estrenó en febrero. Gtres

De la mencionada firma, una de sus favoritas, también estrenó alguna pieza en 2020. Y es que, si bien gran parte de sus innovaciones estilísticas fueron de marcas locales low cost, llamadas por UFO No More "marcas de calle", Letizia siguió confiando en sus diseñadores de cabecera: Carolina Herrera y Hugo Boss.

En cuanto a sus accesorios, la Reina tampoco tuvo importante innovación. Al menos, en casi todos sus actos públicos. La mayoría de sus looks los combinó con piezas que ya eran conocidas, como su inseparable anillo Karen Hallam y algunas otras que rescató del joyero real. Solo destacan unos pendientes de aros irregulares que llevó el 2 de julio, durante su recorrido por Cuenca.

