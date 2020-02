Hiba Abouk y Achraf Hakimi, padres de su primer hijo

Hiba Abouk (33 años) y Achraf Hakimi (21) ya son padres. Este martes por la tarde, la actriz y el futbolista daban a luz a su primer hijo. En los últimos días, la intérprete afrontaba la recta final de su embarazo con una energía envidiable, siempre acompañada por el jugador del Borussia Dortmund.

Con dos imágenes totalmente íntimas y familiares, la que fuera protagonista de la serie El príncipe desvelaba en octubre que estaba esperando un bebé. "Este hombre que sale conmigo en la foto, ha plantado en mi una semilla de amor y respeto inquebrantable. Gracias a Dios, a la vida, al universo y todos los que os alegráis con esta noticia. Y a ti @achrafhakimi gracias por aprender y luchar día a día de mi mano. Te quiero y querré siempre", escribía la actriz junto a dos instantáneas en la que en una aparecía el deeportista de origen marroquí besando la barriguita de Hiba.

No solo la intérprete compartía la noticia en las redes. También lo hizo el jugador con las mismas fotografías que su novia."Ayer le prometí a mi mujer que saldría al campo con una meta bien clara: marcar un gol para dedicárselo a nuestro futuro bebé. La alegría e ilusión me empujaron a marcar no uno, sino dos. Gracias a @hiba_abouk_ por hacerme sentir la mejor sensación que puede existir, y por ser mi compañera de vida y mi mejor amiga! TE QUIERO", escribía Achraf junto a las tiernas imágenes.

Fue en julio del año 2018 cuando se conocía la noticia de que Hiba Abouk y el futbolista Achraf Hakimi estaban juntos, enamorados y de vacaciones en Maldivas: compartiendo resort de lujo -unos 1.300 euros la noche- y días de descanso al otro lado del mundo. El jugador de fútbol del Borussia de Dortmund, cedido por el Real Madrid, es de origen marroquí y tiene doce años menos que la intérprete de Fátima en la exitosa serie de Telecinco. Un año después de que se hiciera pública su relación, la pareja desvelaba que estaban esperando la llegada al mundo de su primer hijo en común.

"Me ha conquistado todo. No hay nada que me deje de conquistar", confesaba a JALEOS en una entrevista Hiba sobre su chico. Aunque todavía se desconoce el sexo del niño, la actriz también explicó que no le importaba si su bebé fuese niño o niña, lo único que quería es que vienese sano. Además, la actriz aseguraba que su retoño no iba a ser hijo único pues cree mucho en el concepto de hermandad.

La pareja de vacaciones en las Bahamas. Redes

En los últimos días, Hiba no ha dejado de atender sus compromisos profesionales. El embarazo no le ha impedido convertirse en la reina de la fiesta. La actriz, hace unas semanas, acudía a la inauguración de una sala en Madrid. La intérprete disfrutó de la noche con otros rostros conocidos como Brays Efe (31) o Paco León (45).

"Cuando la familia abre el local más guay de Madrid, hay que estar ahí para apoyarles y celebrar. ¡¡¡Vuestro @club_malasana es un sueño!!! Enhorabuena", escribía la actriz junto a unas imágenes en las que se le veía enfundada en un espectacular vestido rojo ajustado que realzaba sus curvas premamá, con los dueños del establecimiento y otros rostros conocidos.

Esta semana, la intérprete deja entrever en su perfil de Instagram que la pareja estaba acudiendo a clases de preparación al parto. "Preparándonos para el día más importante de nuestra vida", escribía Hiba en su cuenta. Junto a estas palabras, Hiba deleitaba a sus seguidores con una imagen de ella con una pronunciada barriguita junto al futbolista, su inseparable compañero.

[Más información: De Malú a Marta Ortega: estas son los famosas que aumentarán la natalidad en 2020]