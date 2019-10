Hiba Abouk anuncia por sorpresa que está embarazada de su novio, Achraf Hakimi

La actriz Hiba Abouk (32 años) acaba de anunciar en su cuenta de Instagram y ante sus más de 848.000 seguidores que está embarazada de su primer hijo junto al futbolista Achraf Hakimi (20). Con dos imágenes totalmente íntimas y familiares, la que fuera protagonista de la serie El príncipe ha desvelado lo siguiente: "Este hombre que sale conmigo en la foto, ha plantado en mi una semilla de amor y respeto inquebrantable. Gracias a Dios, a la vida, al universo y todos los que os alegráis con esta noticia. Y a ti @achrafhakimi gracias por aprender y luchar día a día de mi mano. Te quiero y querré siempre #lamejornoticia #lamejorvida #agradecida #bendecidayafortunada".

En la primera fotografía aparecen ambos sonriendo a cámara mientras Hakimi acaricia la incipiente tripita de su novia. En la segunda, el deportista de origen marroquí besa la barriguita de Hiba Abouk ante la sonrisa de la intérprete. Entre los mensajes de felicitaciones a la pareja se encuentran los de Georgina Rodríguez (25) quien ha comentado "¡Enhorabuena!" o el de Cayetana Guillén Cuervo (50), quien sorprendida por la noticia ha deslizado: "¡Ostras! ¡Enhorabuena, amiga! ¡Te quiero!".

Y no solo ha sido ella sino que también el joven ha seleccionado las mismas imágenes para anunciar la buena nueva, aunque con distintas palabras. Según Achraf Hakimi: "Ayer le prometí a mi mujer que saldría al campo con una meta bien clara: marcar un gol para dedicárselo a nuestro futuro bebé. La alegría e ilusión me empujaron a marcar no uno, sino dos. Gracias a @hiba_abouk_ por hacerme sentir la mejor sensación que puede existir, y por ser mi compañera de vida y mi mejor amiga! TE QUIERO".

Achraf Hakimi dedicando un gol a Hiba Abouk y el hijo que esperan en común este miércoles por la noche. Reuters

Fue en julio del año 2018 cuando se conocía la noticia de que Hiba Abouk y el futbolista Achraf Hakimi estaban juntos, enamorados y de vacaciones en Maldivas: compartiendo resort de lujo -unos 1.300 euros la noche- y días de descanso al otro lado del mundo. El jugador de fútbol del Borussia de Dortmund, cedido por el Real Madrid, es de origen marroquí y tiene doce años menos que la intérprete de Fátima en la exitosa serie de Telecinco.

Hace algo más de dos años, el deportista militaba en las filas del Real Madrid. No obstante, fue cedido al citado equipo alemán y ha establecido su residencia allí, segundo hogar para Hiba, a donde se escapa siempre que tiene un hueco o unos días libres en agenda, coincidiendo con los partidos locales de su pareja.

En declaraciones de Michael Zorc (55), director deportivo del equipo del equipo alemán, "Achraf Hakimi es un defensa joven y dinámico. Ha jugado para el Real Madrid y para la selección de Marruecos al más alto nivel Una estrella del fútbol en potencia". Ahora la pareja compuesta por Hiba Abouk y Achraf Hakimi ha decidido formalizar su relación de manera más fuerte que existe: trayendo al mundo a su primer hijo en común.

