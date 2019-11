Hiba Abouk presume de embarazo y anuncia que ampliará la familia: "No será hijo único"

Hiba Abouk (32 años) ha presumido de embarazo durante la entrega de los premios Save the Children con motivo de su 100 aniversario. Allí, la actriz nos explicó que no le importa si su bebé es niño o niña, lo único que quiere es que venga sano. Además, Hiba aseguró que su retoño no iba a ser hijo único pues cree mucho en el concepto de hermandad.

¿Cómo está llevando la maternidad?

Muy bien.

¿No está teniendo ninguna molestia?

No, la verdad es que no. Ahora porque se me nota la tripa porque si no... He hecho vida normal y todo como si no estuviera embarazada prácticamente.

¿De cuánto está?

Me lo reservo de momento.

La cara es el reflejo del alma.

Sí, estoy muy contenta, la verdad.

Hiba Abouk presume de embarazo y anuncia que tendrá más hijos

Involucrarse en eventos como este tiene que tocar el corazón.

Me ha tocado siempre, llevo años siendo embajadora pero ahora mucho más, me imagino que cuando nazca mucho más. Siempre me han gustado los niños y siempre he sido muy sensible a todas las causas infantiles.

¿Es un bebé deseado y esperado?

Muchísimo, claro.

¿Es un niño o niña?

Que venga con salud que es lo importante. Ya habrá tiempo de buscar el niño y la niña y de todo.

¿Quiere ampliar la familia en un futuro?

Claro, por supuesto, el concepto de hermandad es muy importante. Hijo único o hija única no será.

¿Y el papá?

Está muy feliz, estamos muy contentos todos.

Embarazo sorpresa

Hiba anunció su embarazo en octubre.

La actriz anunciaba por sorpresa en octubre, en su cuenta de Instagram y ante sus más de 848.000 seguidores, que estaba embarazada de su primer hijo junto al futbolista Achraf Hakimi (20).

Con dos imágenes totalmente íntimas y familiares, la que fuera protagonista de la serie El príncipe revelaba lo siguiente: "Este hombre que sale conmigo en la foto, ha plantado en mi una semilla de amor y respeto inquebrantable. Gracias a Dios, a la vida, al universo y todos los que os alegráis con esta noticia. Y a ti @achrafhakimi gracias por aprender y luchar día a día de mi mano. Te quiero y querré siempre #lamejornoticia #lamejorvida #agradecida #bendecidayafortunada".

Fue en julio del año 2018 cuando se conocía la noticia de que Hiba Abouk y el futbolista Achraf Hakimi estaban juntos, enamorados y de vacaciones en Maldivas: compartiendo resort de lujo -unos 1.300 euros la noche- y días de descanso al otro lado del mundo. El jugador de fútbol del Borussia de Dortmund, cedido por el Real Madrid, es de origen marroquí y tiene doce años menos que la intérprete de Fátima en la exitosa serie de Telecinco.

